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涉农金融机构合力支持粮食生产

“贷”动春耕 不误农时

2021年03月26日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月25日电  （记者朱隽）春时不等人。眼下，正值春耕备耕关键时节，在福建浦城县临江镇水东村，种粮大户马芳华忙着在育秧房里培育秧苗。就在前两天，他从中国农业银行浦城县支行贷的30万元“快农贷”到账了。“资金到位了，春耕急需的肥料、农机就有着落了。”马芳华高兴地说，“再迎一年丰收，有盼头喽。”

　　和马芳华一样，种粮大户、家庭农场、涉粮产业化龙头企业等新型农业经营主体成为农行春耕备耕信贷支持重点。截至2月末，农行涉农贷款余额达4.38万亿元，其中粮食安全领域贷款余额1700多亿元，较年初增加80多亿元，支持粮食安全领域企业4800多户。农行行长张青松3月25日在银保监会例行新闻发布会上表示，农行设立信贷绿色通道，全面提升服务效率，力争春耕备耕期间新增涉农贷款2700亿元以上，年内粮食安全领域贷款投放不低于600亿元。

　　中国农业发展银行也积极为春耕备耕提供信贷支持。截至3月20日，农发行共发放春耕备耕贷款366亿元，着力支持高标准农田建设，发展现代种业以及化肥、农药等重要农资储备、购销。农发行董事长钱文挥说，农发行将用足用好信贷政策，继续安排120亿元支持春耕备耕，确保不误农时。

　　据介绍，中华联合保险集团股份有限公司今年将在主粮作物成本保险的基础上，探索创新保额更高、覆盖更广、保障更全的完全成本和收入保险试点，解除种粮农民的后顾之忧。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 10 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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