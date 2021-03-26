我国将实施九大行动 推动制造服务业高质量发展
2021年03月26日07:58 | 来源：科技日报
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原标题：我国将实施九大行动 推动制造服务业高质量发展
记者3月23日了解到，国家发展改革委等13个部门近日出台意见加快推动制造服务业高质量发展，明确将实施制造服务业主体培育行动等九大行动，实现制造业与制造服务业耦合共生、相融相长。
根据《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，我国将以加快制造服务业发展专项行动等为抓手，统筹谋划、重点突破，实施制造服务业主体培育行动、融合发展试点示范行动、中国制造品牌培育行动、制造业智能转型行动、制造业研发设计能力提升行动、制造业绿色化改造行动、制造业供应链创新发展行动、制造服务业标准体系建设行动、制造业计量能力提升行动。
制造服务业是面向制造业的生产性服务业，是提升制造业产品竞争力和综合实力、促进制造业转型升级和高质量发展的重要支撑。意见明确，力争到2025年，制造服务业在提升制造业质量效益、创新能力、资源配置效率等方面的作用显著增强，对制造业高质量发展的支撑和引领作用更加突出。重点领域制造服务业专业化、标准化、品牌化、数字化、国际化发展水平明显提升，形成一批特色鲜明、优势突出的制造服务业集聚区和示范企业。
意见提出，我国将从提升制造业创新能力、优化制造业供给质量、提高制造业生产效率、支撑制造业绿色发展、增强制造业发展活力、推动制造业供应链创新应用6个方面加快推动制造服务业发展，以高质量的服务供给引领制造业转型升级和品质提升。
(责编：赵超、吕骞)
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