樊 曦 周 圆

原标题：数字经济时代，下一个颠覆性创新风口在哪

联合国贸发会议发布的《数字经济报告2019》显示，根据定义的不同，数字经济的规模估计在世界国内生产总值的4.5%至15.5%之间。据工信部数据，2019年我国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%。

未来正加速而来。5G、云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链……数字变革在快速推动数字经济变革。

刚刚公布的“十四五”规划纲要中，“建设数字中国”相关内容重磅亮相。在3月20日—22日中国发展高层论坛2021年会经济峰会上，如何加快数字化发展，拥抱数字经济时代成为全球业界关注的焦点。

数字化发展势不可挡

翻开“十四五”规划纲要，“加快数字化发展 建设数字中国”引人注目。

“规划纲要一个非常突出的特点就是为数字经济、数字中国专设了一篇，这在中央的重要文件中是第一次。”全国人大社会建设委员会副主任委员、清华大学公共管理学院院长江小涓说。

数字经济发展迅猛。联合国贸发会议发布的《数字经济报告2019》显示，根据定义的不同，数字经济的规模估计在世界国内生产总值的4.5%至15.5%之间。据工信部数据，2019年我国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%。

“数字化转型是一个大趋势。”纽约大学教授、诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞表示，新冠肺炎疫情的出现，进一步加快了数字经济的发展速度。

在全球最大的半导体制造商之一、美光科技总裁、首席执行官桑杰·梅赫罗特拉看来，数字经济的快速发展离不开5G的发展和应用。他表示，在5G时代，以数据为中心的计算能力将会进一步加强，使数字转型能够在每一个产业都实现更高的效率和更大的价值。

“数字”为行业全面赋能

未来，数字经济的发展路径是什么？

论坛上，业界人士普遍认为，数字经济不是“为数字而数字”，不是单一新产品的发明，而是要进一步为不同行业、不同场景赋能，形成新的发展生态。

“数字经济要实现广泛赋能，也就是它的连接边界和深度都要继续扩展。”江小涓说，不管是消费、旅游、交通出行，还是医疗教育、养老和政府治理，都是数字经济的应用场景。

香港中文大学原校长刘遵义教授表示，互联网的发展让远程教育成为现实，增强了教育的可及性和公平性。未来，人工智能技术将会彻底改变教育，最大程度地发现和实现学习者的潜能。

好未来集团执行总裁万怡挺表示，长期来看，在线教育的持续发展是趋势，而发展的根本驱动力，从需求侧来看，是广大人民群众对低成本、高质量的公平教育的向往；从供给侧来看，是科技进步带来的教育供给模式创新，如互联网、大数据、AI等前沿科技与教育的深度融合。从全球来看，在线方式的普及，也将推动教育服务国际贸易持续增长。

在应对未来健康挑战方面，数字赋能将带来巨大机遇。高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫表示，高速的数据传输能够为急救人员提供更多的信息，并支持更准确的诊断。比如，联网救护车能够在途中从医院获取病人档案，帮助医生在病人抵达医院前制定救治方案等。

发挥企业的创新主体作用

下一个颠覆性创新在哪儿？

在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克看来，数字医疗、自动驾驶汽车、解决交通堵塞的3D隧道，都可能是改变相关领域的创新技术。

未来的图景取决于今天的创造。

作为创新主体，面对呼啸而来的数字经济时代，企业如何进一步提升科技创新能力，打造数字经济新优势？

“面对各种数字技术的出现，企业只有主动拥抱新的技术浪潮才能够更好地把握未来。”伊利集团执行总裁张剑秋说。

近年来，伊利在全产业链中推行数字化。在上游打造智慧牧场，通过相关系统管控奶牛产好奶、多产奶，在中游打造智能工厂，更好地降成本、控品质、提效率，在下游通过数字化技术，加强社区零售和消费市场发展新态势研究。

科大讯飞总裁吴晓如表示，面对数字化浪潮，需要进一步强化企业科技创新主体地位，提高科技成果转化成功率。

“有数据显示，中国的科技成果转化成功率只有10%，西方很多发达国家大概到了40%。”他表示，要把企业未来发展和国家创新体系的发展更好地融合起来，这就需要让企业积极参与国家的创新规划，更好地承接转化，同时强化知识产权保护，提升企业科研创新动力。

旷视科技合伙人兼总裁付英波表示，对于企业来说，一方面要苦练内功，注重本质创新和创新质量，打造高质量的知识产权集群，另一方面要助力推动人工智能、大数据等新领域和新业态的知识产权保护，做到真正保护创新、促进创新、鼓励创新，让行业实现可持续发展。

(责编：赵超、吕骞)