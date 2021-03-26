“双千兆”网络协同发展计划在行动
以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要作用。
2021年《政府工作报告》明确要求，“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。
未来3年是5G和千兆光网发展的关键期，为推进“双千兆”网络建设互促、应用优势互补、创新业务融合，工信部近日印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》（以下简称《行动计划》）。
《行动计划》提出，用3年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。到2021年底，千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破1000万户，5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增5G基站超过60万个，建成20个以上千兆城市。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户，5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖，建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。
据工信部信息通信发展司有关负责人解读，以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征。千兆光网采用固定光纤连接，具有传输带宽大、抗干扰性强等优势，更适合室内和复杂环境。5G网络具有灵活性高，方便易用等技术优势。二者互相补充，互相促进，支撑宏观社会经济发展、支持产业数字化转型、满足人民美好生活需求。
在推动“双千兆”网络建设方面，《行动计划》提出，一要广覆盖，持续扩大千兆光网覆盖范围、加快推动5G SA规模部署、深入推进农村网络设施建设升级；二要强基础，提升骨干传输网络承载能力、提升数据中心互联能力、协同推进5G承载网络建设；三要将本增效，深化电信基础设施共建共享。
在推动提升我国“双千兆”产业水平方面，《行动计划》提出“产业链强链补链行动”。具体来看，要加大在超高速光纤传输、下一代光网络技术和无线通信技术方面的研发投入，积极参与国际标准化工作，形成我国技术核心竞争力；加速推进5G手机、各类5G终端成熟，减低终端成本，提升终端性能；加强5G芯片、高速PON芯片、高速光模块的技术攻关，提升制造能力和工艺水平等。
在提升用户网络和服务体验方面，《行动计划》提出要督促基础电信企业切实提升5G服务质量，加大对一线窗口的服务考核力度。严查“强推5G套餐”“限制用户更改套餐”“套餐夸大宣传”等行为。推动降低中小企业宽带和专线平均资费，2021年再降10%。鼓励面向农村脱贫户、老年人、残疾人等群体，推出专属优惠资费，合理降低通信费用。
2020年9月，国务院常务会议提出要“建设千兆城市”。值得注意的是，《行动计划》首次明确了千兆城市评价指标：主要从城市5G和千兆光网的网络供给能力、用户发展状况和应用创新水平等方面进行评价，进而提出千兆光网覆盖率、每万人拥有5G基站数、5G用户占比等量化指标。
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