张翼

原标题：促进全球最大自贸协定落地 中国积极行动

“在相关部门的共同努力之下，我们已经完成了对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的核准。”在国新办3月25日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中国率先对RCEP进行核准，表明了中国政府对RCEP早日生效的高度重视和全力支持。

争取明年1月1日RCEP正式生效实施

货物贸易零关税产品数整体上超过90%，服务贸易和投资开放水平显著高于原有的“10+1”自贸协定……RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。RCEP现有15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%，意味着全球约三分之一的经济体量形成一体化大市场。

历时8年“长跑”，2020年11月15日，RCEP正式签署，覆盖世界人口最多，经贸规模最大，最具发展潜力。根据RCEP规定，协定生效需15个成员国中至少9个成员国批准，其中要至少包括6个东盟成员国和中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰中至少3个国家。为了让RCEP协定尽早惠及本地区企业和人民，各国已加快国内批准程序，各方正在抓紧推进协定的核准生效工作。

RCEP有利于RCEP15个成员国之间贸易、投资和经济发展。联合国贸发会议对RCEP的效果所做的研究报告表明，到2025年，RCEP将会给15个成员国带来10%以上的出口增长。RCEP巨大的市场开放和规则方面的承诺将会推动本地区所有成员国经济的增长和发展，所有国家都会受益。

“现在大家都明确表示，要努力争取在今年之内完成对RCEP协定的核准工作，目标是2022年1月1日RCEP能够正式生效实施。”王受文告诉记者，RCEP成员国决定每2个月左右召开一次RCEP临时联合委员会会议，相互通报各成员国在RCEP协定核准工作方面所取得的进展。

积极行动，迎接协定落地的红利和挑战

“RCEP通过开放贸易和投资，有助于中国畅通区域的产业链和供应链，更好地联通国内国际两个市场、两种资源，有助于畅通国内大循环，促进国内国际双循环，将会推动中国加快构建新发展格局。”王受文表示，RCEP还有利于中国稳定外资和外贸的基本盘。

RCEP成员国都是中国重要的经贸合作伙伴。2020年，中国对RCEP成员国的出口规模达到了7007亿美元，占中国出口总额的27%；从RCEP贸易伙伴的进口额达7779亿美元，占我国总进口额的37.8%。我国吸引的外资有10%来自于RCEP的成员国。“RCEP生效之后意味着中国出口的将近30%可以实现零关税的待遇，而且对中国的对外投资和服务的出口都会带来机会，也会促进我们国家对标国际高水平的经贸规则，加快制度性开放，推动建设更高水平开放型经济新体制。”王受文说。

为了适应协定实施后更加开放的环境和竞争更加充分的新形势，相关部门对标国际先进产业水平，完善我国制造业质量标准、规则等，促进制造业向中高端迈进，提高市场竞争力。同时，围绕进一步扩大服务业开放，我国将做好提升标准、完善规则等相关准备。

王受文指出，广大企业要适应以规则、规制、管理和标准为主的制度型开放，增强转型升级紧迫感，提高管理水平，提升参与国际合作与竞争的本领。为此，商务部已经举办了两次全国范围的在线培训班，重点面向广大企业和地方政府部门。

协定涉及的701条义务中，87%已准备好

“我们已经做好了充分准备，在协定生效时，我们能够全面履行RCEP协定所规定的义务。”王受文表示。

商务部已经会同有关部门梳理了RCEP协定中涉及的701条约束性义务，包括关税减让、海关程序简化、原产地规则技术准备、产品标准、服务贸易开放措施、投资负面清单承诺、知识产权全面保护承诺以及行政措施和程序合规等一系列领域的义务。“目前，这701条义务中的613条已经准备好，现在就可以实施，占全部需要履行的约束性义务的87%。还有13%的义务，我们在RCEP生效时就能实施。”王受文说。

3月10日，RCEP成员国召开了临时联合委员会会议，会议就推动关税承诺表转换、产品特定原产地规则转版以及原产地规则实施指引问题进行了磋商，并且明确了时间表，在今年年内完成对上述实施问题的磋商。

中方对生效实施内部的准备工作高度重视，财政部会同有关部门已经完成了中方内部关税承诺表转换工作，海关总署已经开始起草RCEP原产地实施管理办法，而且海关总署也将按照6个月的要求，完成国内实施各项技术准备，配合对外磋商工作同步开展，以确保协定生效时能够实施。

（本报记者 张翼）

(责编：赵超、吕骞)