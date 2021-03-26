张翼

原标题：我国粮价大幅上涨的支撑条件并不充分

最近全球食品价格普遍上涨，这是否会加大国内食品供应的价格压力？在3月25日商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示：“总的来说，保障国内粮食市场供应充足和运行稳定有基础、有条件，粮价大幅上涨的支撑条件并不充分。总体来看，食用农产品价格难以大幅上涨。”

高峰指出，2020年以来的粮价上涨是多种因素叠加的结果。从国际市场看，新冠肺炎疫情在全球蔓延，加之沙漠蝗虫、东南亚旱灾等多种因素的影响，加大了国际粮价的波动幅度，世界谷物价格指数去年6月以来连续9个月上涨。从国内市场看，随着国内生猪生产快速恢复，玉米和大豆的需求短期内增加较多，价格上涨，带动其他粮食品种价格上涨。加之市场对粮价看涨的预期较强，粮食生产企业和农户囤货惜售的心理也支持粮价上涨。

当前我国粮食供应整体充足。从综合生产能力来看，我国粮食连年丰收，粮食总产量已经连续6年稳定在13000亿斤以上。从人均占有量来看，我国人均粮食占有量超过470公斤，远高于人均400公斤的国际粮食安全标准线。从粮食库存来看，粮食库存处于较高水平，小麦、稻谷等口粮品种能够满足一年的消费需求。

“今年春节以来，国内食用农产品价格持续回落。”高峰告诉记者，根据商务部的监测，上周（3月15日至21日）全国食用农产品市场价格指数比前一周下降了0.9%，连续5周累计下降9.6%，比年初下降了5.6%，同比下降了2.7%。其中，大米、面粉的价格与前一周相比稳中有降，与年初基本持平。猪肉、蔬菜的批发价格比前一周分别下降2.3%和1.5%，比年初分别下降19.3%和9.2%。目前，国内主要农产品生产形势稳定，生猪产能持续恢复，禽、蛋、蔬菜等随着气温回升供应增加。

“商务部将继续加强市场监测，密切关注米、面、油、肉、蛋、菜等商品的供求和价格变化，并根据市场的形势，会同有关部门视情做好中央储备的投放，适时增加市场供给。”高峰强调，同时，将加强对地方商务主管部门的指导，落实好相关的保供稳价工作，确保国内农产品市场基本稳定。

(责编：赵超、吕骞)