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我国棉花消费量大供需基本平衡

刘瑾、刘慧
2021年03月26日08:09 | 来源：经济日报
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原标题：我国棉花消费量大供需基本平衡

　　在25日召开的中国棉花协会四届四次理事会上，中国棉花协会副会长兼秘书长王建红介绍，我国是世界第二大棉花生产国，也是最大的棉花消费国。近年来，我国棉花消费量每年稳定在750万吨至850万吨，占全球棉花总消费量三分之一。预计2020至2021年度，我国棉花产量592万吨，消费量810万吨，进口量235万吨。

　　为确保国内棉花供应链稳定，我国积极拓展进口渠道，加强与巴西、印度等重要棉花生产国的合作。我国还建立了棉花储备制度，确保棉农无虞。中国农业科学院棉花研究所研究员毛树春表示，总体看我国棉花供需基本平衡，棉花生产、进口与棉及棉制品、棉及棉制品服装进出口在“量”上大致保持平衡关系，国产棉原料有足够保障。

　　据介绍，在国内外消费恢复带动下，纺织企业产销回暖，国内棉价近来涨势明显。3月2日，中国棉花价格指数最高达16711元/吨，创2018年9月以来的新高。截至3月24日年度均价为14661元/吨，同比上涨16.7%。

　　“国内棉花总产量保持稳定，在区域布局上继续向新疆集中。”王建红表示，新疆是中国最大的产棉区，年产量500万吨左右，超过40%的棉田为机械化采摘，棉花已成当地农民特别是南疆少数民族聚居地区农民的主要收入来源。

(责编：赵超、吕骞)

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