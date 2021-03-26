祝君壁

原标题：今年快递业务量突破200亿件仅用83天

国家邮政局实时监测数据显示，截至3月24日，今年我国快递业务量已突破200亿件，接近2015年全年水平，日均业务量超过2.4亿件，日均服务用户接近5亿人次。邮政快递业今年继续保持高速增长态势，预计全年快递业务量将超过950亿件。

今年快递业务量突破200亿件用时仅83天，比2015年12月25日我国快递业务量首次超过200亿件提前了9个月，比2020年提前了45天，又一次刷新了快递业发展纪录。这不仅得益于我国经济成功摆脱疫情影响，还得益于我国强大的国内消费能力、消费市场加快线上线下融合发展、城市及农村等下沉市场较快增长。

(责编：赵超、吕骞)