王林

原标题：“种业翻身仗”将迎来金融活水

“种子问题像今年这样被突出地提出来，还是第一次。”在今天下午的中国银保监会例行新闻发布会上，中国农业发展银行董事长钱文挥表示，为打好种业翻身仗，更多信贷资金支持将重点向种业关键核心技术研发领域拓展，积极支持种源“卡脖子”技术攻关。“种业翻身仗”将迎来金融活水支持。

目前，我国大多数农业和养殖业的种子供应都被德、美等西方国家种业公司垄断，例如我国的大豆种子对外依存度高达86%；茄子、胡萝卜、菠菜、洋葱等重要蔬菜品种的种子市场，也是国外企业占据优势，以至于出现“进口的按粒卖、国产的论斤卖”的情况。

如何让中国人将饭碗牢牢端在自己手里？农业农村部部长唐仁健曾表示，种子是农业的“芯片”，力求用10年左右的时间，打好种业翻身仗。

我国种业企业比较分散，骨干和龙头企业仍不突出，而强大的种子企业是打赢种业翻身仗的主力军。作为全国唯一的农业政策性银行的掌门人，钱文挥表示，我们多年来致力于培育壮大龙头种业企业，今后将继续大力支持种业企业科技成果转化，支持种业企业开展育种技术创新，种子繁育、生产、加工、销售等，推动建立健全商业化育种体系，促进种业企业“育繁推”一体化发展。

为培育中国自己的种业领军企业，2013年，国内第一只政府背景、市场化运作的种业基金——现代种业发展基金成立，该基金由财政部会同农业部、中国农业发展银行、中国中化集团公司发起设立，存续期10年，首期规模15亿元。钱文挥透露，中国农业发展银行已增资现代种业发展基金，基金规模达25亿元。截至去年年底，该基金累计投资金额18.34亿元，支持了隆平高科、农发种业、垦丰种业、大北农等种业龙头企业，所投企业服务全国35%的小麦、30%的水稻、20%的玉米种植面积。

钱文挥说，2020年，农发行累计发放支持种业相关贷款26.39亿元，主要支持了高效制繁种、种子精深加工、农作物育种等现代种业关键技术成果转化；支持龙头种子企业实施科技成果转化；支持种业产业集群，包括种业产业园、国家种质资源库建设等。下一步农发行将把信贷资金支持重点向种业关键核心技术研发领域拓展，积极支持种源“卡脖子”技术攻关；支持全基因选择育种、转基因技术、基因编辑等生物育种技术创新；支持重点育种项目、生物育种重大科研项目、现代种业提升工程等。

近年来，我国已启动国家种子基地建设，构建了海南、四川、甘肃三大国家级制种基地，以及100个国家区域性良种繁育基地作为重点“国家队”。

商业银行也在推动种业做大做强。中国农业银行党委副书记、行长张青松表示，农行支持粮食安全领域企业4800多户，其中对“育繁推”一体化种业企业的金融覆盖面超过90%，服务的农垦客户近300家，累计授信超600亿元。

保险公司也在为种子安全贡献力量。中华联合保险集团股份有限公司党委副书记、总裁高兴华表示，中华保险将围绕国家重要农产品制种基地，加大制种保险供给，强化风险保障覆盖；围绕农业生物育种重大科技项目、畜禽遗传改良、现代种业提升工程等，加大对农业“卡脖子”领域的金融保险支持力度，助力国家打好种业翻身仗。

(责编：赵超、吕骞)