李延霞、桑彤、吴燕婷、孟盈如

原标题：信贷资金违规入楼市 谁是背后推手

北京3.4亿元，广州1.47亿元……近日，多地通报信贷资金违规入楼市的严查结果，揭开了相关问题的一角，引发公众关注。

一方面是中央三令五申禁止、隔三差五严查，另一方面是银行贷前审查和贷后管理从严。如此严厉的监管下，这一问题为何屡禁不止？信贷资金到底钻了哪些空子流入楼市？谁是背后推手？“新华视点”记者进行了追踪。

仍有中介顶风作案，揭违规操作种种套路

头一天全款买房，第二天设立企业，持有房产满六个月就申请房产抵押经营贷……

经过一番“神奇”操作，钟某成功从平安银行深圳分行申请到了226万元的贷款，并受托支付至第三方张某在农业银行的个人账户。当日，张某向刘某等16人合计支付资金217万元，其中支付至刘某178.77万元。经核实，这笔资金为此前代钟某购买某住宅楼支付的尾款。

在这起违规套取经营贷购房的典型案例中，房地产经纪公司为消费者提供了购房、成立企业、贷款咨询等“一条龙”服务。

记者调查发现，严查之下仍有中介顶风作案，违规操作的“热情”不减。一些中介赤裸裸地宣称：“我们可以教你怎么操作来规避检查”“只要提现就很难查到”……

近期，记者多次接到中介的电话，询问是否需要经营贷、消费贷：“要买房的话，可以帮您操作一下。”当记者表示最近正在严查，担心会被发现，该中介人员表示，“银行只是抽查，不一定会查到，我们也会教您怎么操作来避开监管。”

这些所谓操作具体包括哪些手段和套路？

——“有新购房记录，而且刚刚做了经营性贷款，这类人会被抽查，可以由两个人分头办理购房按揭和经营贷。”

——“300万元以上贷款放到第三方对公账户，300万元以下贷款可打到除自己和直系亲属以外第三方个人账户，但只要提现，就可以规避监管。”

——“过去买壳公司的做法很容易被查出。新注册或新过户的公司去办理经营贷的会被重点抽查，建议先注册一个公司养着。”

银行管理：“心有余力不足”还是“睁只眼闭只眼”？

钱是从银行放出来的，贷款是要经过银行审核的，银行是如何进行管理的？

记者调查发现，贷后资金流向的监管，一直是银行信贷管控难点和薄弱环节。

“现在信贷投放竞争激烈，能找到安全可靠的投放标的并不容易，有房产抵押的就算是优质客户。另外也怕客户觉得烦，只要从贷款流程上来说是符合要求的，一般不会大费周章地去查资金流向，通常会睁只眼闭只眼。”一家城商行个贷经理表示。

“没有指定用途的消费贷款可以直接取现，经营贷一般会打入客户提供的第三方账户，但第三方怎么使用资金，我们是无权要求查看的，尤其是跨行或提现后，更难以追踪。”北京地区某银行人士表示。

“从现场调查和银行自查情况看，暴露出银行机构授信调查未充分了解客户财务状况、贷后管理不到位，导致信贷资金被违规挪用于购房等问题，反映了银行机构在信贷管理的制度和执行上还存在不足。”广东银保监局有关人士表示。

据了解，一些地区的金融监管部门建立了辖区内的数据监测系统，定期向银行机构推送跨行资金流动的可疑线索。不过，“资金一旦流出辖区，就很难查到。尤其是提现后，资金流向也就被截断了。”某东部地区地方监管人员表示。

政策“打补丁”围追堵截，还有哪些问题值得深思？

围堵信贷资金违规流入楼市，多地正在出台政策。

“监管部门下发了抵押物过户时间与经营贷申请时间间隔不足8个月的清单，要求各银行进行自我穿透核查，若涉及信贷资金转至其他银行，可将名单上报给监管部门，申请其他银行协助调取相关账户流水，查明是否有违规使用资金的情况。”深圳地区一名银行相关负责人告诉记者。

在监管的要求下，一些银行也在跟进“打补丁”。

“公司成立要满一年，客户持股也要满一年，才能申请经营贷。放款后，我们会实时监控客户6个月是否新增房产。”工商银行深圳分行个贷管理中心副总经理刘上海说。

不仅是经营贷申请门槛提高，房贷合规性的检查也在趋严。广东一房地产中介经理黄先生介绍，银行抽查到其经手的购房客户，让客户说明购房首付款来源。该客户刚毕业，23岁。“其购房款是父母给的，我们针对这一情况也出具了相关证明函和保证函。”

专家表示，去年以来个别地区房价上涨，离不开大量资金的助推，此轮严查是针对已发现的违法违规“套路”，从贷前资格审查、贷后资金监管等多方面“打补丁”，围堵信贷资金违规流入楼市的路径。

此轮严查具体效果如何，关键看政策的执行力度。

记者调查发现，在个别热点城市，仅一家银行网点就自查发现8笔涉嫌违规流入房地产市场的贷款；仅东部省份的一个地级市，2020年就查出超亿元信贷资金违规流入楼市。

多位业内人士提到，到底有多少信贷资金违规进了楼市？一些金融机构自查后上报的数据是否经过“人工压缩”？有关部门在严查过程中是否顾虑重重？怎样把监管部门的三令五申和隔三差五的严查转化为制度？这些问题都值得深思。

违规现象需全链条整治

记者调查发现，信贷资金违规流入楼市，是多主体共同推动的，部分地区已经形成一整套成熟的经营贷套利链条，仅靠单个环节的“堵”很难根治。

“首先要加大对不法中介的打击力度。另外，银行不能仅仅从自身利益出发，要严格遵守监管规定，提高信贷管理能力。监管也要加紧补齐资金监测数据共享等短板。”一位业内人士表示。

记者调查发现，对骗取、违规使用贷款的相关风险认知不清的消费者大有人在。“一般查不出来”“即便抽贷，如果真的还不上，顶多上征信。”在一些论坛里，不乏这样存有侥幸心理的购房者。

广东银保监局发布风险提示称，消费者编造虚假材料套取资金购房，一旦最终无法清偿、造成银行业金融机构贷款损失等情节严重的，将被司法机关依法追究刑事责任。

“银行发现贷款资金流向违规，一般会采取提前收回的方式，但这其实也是息事宁人。一定要加强公众教育，提高风险认知能力，让公众明白骗贷是违法行为，同时提高借款人挪用资金的违规成本。”一名地方监管人士表示。

“贷款资金用途、流向的监控确实存在难度，但银行机构也要切实强化合规经营意识，提高贷后管理能力。”招联金融首席研究员董希淼说，同时金融监管部门应借助监管科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率。

有业内人士表示，遏制信贷资金违规流入楼市，最根本的是稳定房地产市场预期。“资本都是逐利的，防范资金违规流入楼市，根本上还是要稳房价稳预期。市场趋于平稳，资金违规流入楼市的现象就会减少。”国家金融与发展实验室副主任曾刚说。

(责编：赵超、吕骞)