中消协：“扫码点餐”不应成为“单选题”
2021年03月26日08:20 | 来源：新华社
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原标题：中消协：“扫码点餐”不应成为“单选题”
到餐厅用餐时，有些餐厅不提供人工点餐，甚至不提供现场菜单，消费者只能关注公众号或小程序后进行扫码点餐。中消协25日表示，仅提供扫码点餐涉嫌过度收集消费者个人信息、侵害消费者的公平交易权，不提供现场菜单有损消费者的知情权，新技术应用不应成为特殊消费群体的消费阻碍。
消费者到餐厅就餐，并无必要提供姓名、手机号、通讯录等与餐饮消费无关的信息。一些餐厅不提供人工点餐，要求现场就餐消费者先关注公众号或小程序，再进行扫码点餐，借此获取消费者的个人信息，不仅违反法律规定的收集、使用个人信息的合法、正当、必要原则，涉嫌对消费者个人信息的过度收集。
消费者反映，部分餐厅在只提供扫码点餐的同时，还不向现场就餐者提供直观可查的现场菜单和菜品价格，消费者只有扫码关注餐厅后才能看到具体菜单，知晓菜品价格。不提供现场菜单，扫码关注后才能浏览菜品和价格的做法，侵害了消费者的知情权。
中消协有关负责人表示，餐饮行业组织、经营者要抵制不良手法，杜绝违法行为。
(责编：赵超、吕骞)
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