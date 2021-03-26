环京楼市：“免费送房”多为噱头，基本无人接盘
近来，互联网平台上出现了不少环京区域“免费送房”的内容，新华每日电讯记者在环京的河北省三河市、涿州市、固安县等地走访发现，这些环京楼市热点区域价格近4年来持续下降，销量低位徘徊，有的房源出现“资不抵债”情况，购房者宁愿把房子亏本“送人”也不愿继续还贷，于是发布相关信息，称接手人只需要承担剩余贷款即可将房产免费赠送。
相关专家建议，近年来全国多地房价都出现下滑，各地要珍惜来之不易的调控成果，依托产业促进房地产市场长远健康发展。
环京楼市近4年价格持续下降，部分自媒体炒作“送房”
近日，记者在有环京楼市“风向标”之称的河北燕郊走访，发现不少房产中介租的门店已经换成了其他商店，另有房产中介门前贴有“转租”标识。
全国一知名地产中介在燕郊的置业顾问夏洁说，2020年初突如其来的新冠肺炎疫情，让燕郊在当年上半年几乎没有从北京来的看房客。前段时间河北廊坊与北京的通勤需要7天内核酸阴性证明，来自北京的客源也很少。
“自严格限购政策以来，北京的客源是主要目标人群，生意不好让不少房产中介选择了离开。”夏洁说。
石家庄市民杜先生2016年9月看到环京楼市“火热”，曾到多地看房，最终他选择了距离北京更远一些的香河县购置了一套房产。“房子在2017年初短暂升值，但之后平均每半年每平方米就降价1000多元。当时190多万元买的房子，现在市值不到140万元，首付基本跌没了。”
河北涿州紧邻北京房山，在涿州从事6年房产中介的郑丘说，目前涿州不少楼盘已经从2017年3月时的每平方米2万多元，下降到了1万元左右，但市场比较冷清，去年他经手成交的房源不超过20套，还多是本地人置换。乘坐高铁25分钟左右可达北京西站的河北高碑店，高铁附近的房价由2017年每平方米超过1万元下降到目前的6500元。
房价持续下降让不少购房者感到焦虑。环京某地的房管部门表示，近2年他们受理的投诉比之前要增加不少，有的地产项目因降价较多，购房者经常联合起来以房屋质量为由要求退房，甚至出现闹事的情况。
不仅如此，近期在互联网平台，一些自媒体宣称环京楼市的房子“免费送”，接手者只需要继续帮他们偿还贷款。
在北京一家互联网公司工作的马策在2017年初于紧邻北京的河北大厂县购入一套房产。他看到互联网上类似内容不少，也跟风发了一下要“免费送房”的内容，“房子目前已经住着了，主要是想宣泄一下情绪。”
个人“负资产”情况需警惕，有的房企现金流出现困难
河北大学经济学院教授张玉梅说，互联网上的“免费送房”多是一种噱头，接手者需要继续承担贷款和贷款利息，如果房价跌幅超过了30%，对于所谓的接手者来说，购置新房的成本会更低，没有任何实惠，基本没有人“接盘”。
张玉梅分析，2016年9月至2017年3月是环京楼市价格的高点，在这个时间段购房的大部分投资客或刚需者，拿出的首付款都不是小数字，多数有其他资产或稳定收入来源，不会冒着信用“破产”的风险去断供，即使是资金出现问题的，也会有一部分人选择降价出售房产。
张玉梅认为，单从区域角度看，出现系统性金融风险的概率不高，但目前全国多地房地产市场稳中有降，高位购房者“负资产”情况需警惕。
部分房企现金流出现困难。记者采访某大型房企在环京区域项目进展情况时，一位负责人表示，单就环京区域项目资金会存在一定困难，好在集团现金流较充裕，能帮助环京区域的项目渡过难关。记者走访发现，环京区域部分“五证齐全”的房企，因近年来销量惨淡导致资金链出现问题，项目成了烂尾楼。若楼市持续低迷，可能还会有房企在资金方面压力增大甚至破产。
环京多地相关部门称，对于区域内已经建成的一些项目，引导房企与新入驻企业通过“协议购房”“内部购房”等形式，适度降价帮助房企尽快实现资金回笼。对于一些资金链断裂的企业，积极引导企业通过股权转让等形式与其他房企进行合作，共同完成项目开发建设。
依托产业促进房地产市场长远健康发展
张玉梅分析，除唐山外，河北各地楼市2020年价格都有所下调，北京的住房市场也在回归理性，非热门地段楼市价格在下降，环京楼市受周边区域影响较大，由于之前价格上涨过快，出现价格下降实属正常。
中国区域经济协会一位负责人表示，环京地区不宜过度发展房地产行业，应巩固来之不易的调控成果，更加主动承接京津地区的产业转移，增加就业岗位，用产业的发展带动楼市的发展。在发展产业过程中，应依据其区位条件、资源禀赋等，合理确定城市功能定位，并依据其功能定位确定土地利用格局乃至供地主导方向，防止无序竞争所引起的重复建设。
有当地受访干部认为，较为冷清的房地产市场和相对严格的限购政策，打消了地方政府依靠土地财政“吃饭”的念头，更加珍惜自身区位优势发展相关产业。
一些区域已经做出了探索。与北京中心城区直线距离仅45公里的香河县，在招商引资中更注重“招商选资”和“务实招商”理念，紧盯高端制造业和现代服务业两大主攻方向，通过建立机器人小镇，全产业链招商引资，目前正在加速形成有影响力的机器人产业集群。
距离北京西站高铁25分钟左右车程的高碑店，也通过承接北京疏解的新发地批发市场、京开五金批发市场等，形成了当地新的经济增长点。（部分受访者为化名）
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