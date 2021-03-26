李延霞

原标题：银行管理“装睡”，信贷违规“暴走”

北京3.4亿元、广州1.47亿元……多地近日通报了经营贷、消费贷等信贷资金违规入楼市的排查结果。监管三令五申、罚单不断，信贷资金违规入楼市的痼疾仍难以根治。这其中固然有多个主体、多重因素的推动，但作为信贷资金的投放方，银行机构负有不可推卸的责任。

贷前调查、贷时审查和贷后检查的“三查”制度是银行信贷资金安全的重要保障。从监管部门披露的案例看，银行信贷管理的“屏障”漏洞重重，甚至有个别银行工作人员故意“放水”。

记者调查发现，一些银行存在“重放贷、轻管理”现象，对贷款资金流向监测存有惰性心理，同时又怕得罪客户，默许、纵容挪用贷款的行为。当然银行也有自己的盘算：完成了给小微企业的放贷任务，同时赚得了利息收入；万一出现风险，手里还有抵押的房产可以变现。所以只要表面上流程合规，便会睁一只眼闭一只眼。

信贷资金违规进楼市的危害极大，这个问题必须严查。不到两个月的时间，一些地方就查出上亿元资金违规流入楼市，这说明只要想查，问题都是可以查出来的，就看想不想查、敢不敢查。

目前，很多银行正针对已发现的违规套路对信贷管理政策打补丁，下一步更应该增强主动性，不能总是在监管要求或者媒体曝光的压力下才被动采取措施。银行要充分认识贷后管理的重要意义，增强贷款用途监测的本领，充分掌握客户真实财务状况、及时跟踪企业经营情况、增加资金流向监测手段等，练就一双“慧眼”，提高对违规现象的敏锐度、识别力。

别让“银行管得松”成为非法中介敢于顶风作案的底气，要让“银行查得严”成为非法中介不敢动的警示牌。

(责编：赵超、吕骞)