中青报·中青网记者 张均斌

原标题：中央部门如何“过紧日子”

3月25日，随着财政部率先公布2021年部门预算，今年中央部门预算公开的序幕正式拉开。据统计，当日共有102家中央部门集中“晒预算”，这是中央部门连续第12年晒出自家“账本”。

财政部有关负责人介绍，与2020年相比，2021年的中央部门“账本”首要的特点就是压减支出、过紧日子。

2021年中央部门公开的部门预算包括部门收支总表、部门收入总表、一般公共预算支出表等9张报表，除涉密信息外，一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，其中的基本支出公开到部门预算支出经济分类款级科目。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，这有利于全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

综合9张报表来看，“落实过紧日子要求”已经连续两年出现在部门预算报告中。今年的政府工作报告明确，各级政府都要节用为民、坚持过紧日子，确保基本民生支出只增不减，助力市场主体青山常在、生机盎然。从中央本级支出看，2021年，中央本级支出连续第二年负增长，安排35015亿元，下降0.2%。

各中央部门预算需要在“下降0.2%”上下功夫。比如，工业和信息化部今年一般公共预算支出比去年执行数减少713459.91万元，降低29.76%；交通运输部今年财政拨款支出预算数较去年执行数减少326859.28万元，下降22.25%。

“过紧日子”逐渐形成常态化机制，这在“三公”经费的压缩上尤为明显。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，中央部门“三公”经费预算在去年压减超过50%的基础上进一步压减。

今年，财政部安排“三公”经费预算2283.74万元，比去年减少162.87万元，压缩6.66%；较2019年减少约3167万元。两年累计压减近六成。

财政部在“账本”开篇即提到：2021年，落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

“强调把钱用在刀刃上有助于提高财政资金使用效率，充分体现了提质增效的财政政策导向。”李旭红表示，在今年财政收支压力加大的背景下，我国财政进行了相应安排，实现收支联动。中央财政以上率下，纲举目张，向社会释放共克时艰的明确信号，增强了信心。

除了公开落实政府过紧日子要求压减支出外，财政部有关负责人介绍，与2020年相比，2021年中央部门预算公开还加大了项目支出预算公开力度。

项目支出预算是部门支出预算的重要部分。今年中央部门在公开预算时，继续对提交全国人大审议的项目进行说明。公开的项目内容包含项目概述、立项依据、绩效目标等。

同时，重点项目绩效目标公开范围逐年扩大，2017年部分中央部门随同部门预算首次公开了10个重点项目绩效目标表，到2020年公开数量已增加到109个。上述负责人提到，今年，中央部门在公开提交全国人大审议项目绩效目标表的基础上，增加选取有代表性的项目绩效目标表进行公开。

在“十四五”开局之年依法依规公开部门预算是建立规范透明预算制度的体现。上述财政部负责人表示，公开部门预算，清晰展现财政资金的“任务单、时间表、效果图”，是为了使公众能更直接地看到财政资金安排在哪里、预期使用效果如何，这是“敞开了社会各界了解政府履职的‘窗口’”。

(责编：王震、吕骞)