林蔚

原标题：“职场小心机”能帮你走多远

用“小心机”管理自己的职场形象行得通吗？答案也许并不唯一。

“天真妹”不天真

晓芳调来新单位没多久，就得了一个外号“天真妹”。她原是教师，却长得一副学生模样，平时讲话也是轻声细语的。开会时新人晓芳提的问题比较幼稚，大家一笑她就脸红；闲时同事们议论社会热点新闻，她也总是扑闪着大眼睛问“啊，是这样的吗？啊，真的吗？”大家感慨“毕竟学校出来的，单纯啊”，所以都对她比较照顾。

宁宁就是对晓芳关照有加的前辈之一。当然这也跟晓芳的主动示好有关。某次闲聊得知宁宁也是教师出身后，晓芳就加强了跟宁宁的联络，“看到宁姐就觉得特别亲切呀”。先是约着中午一起吃食堂，熟络后常跑来请教工作上的问题，事后为了表达谢意，又时不时送个小护肤品，捎个甜点奶茶啥的。宁宁觉得这“天真妹”着实可爱。

感情好了，宁宁当然会在工作上尽力帮助晓芳。她是单位负责文宣的高手，文字功底深厚。晓芳刚来时，对公文格式不熟悉，稿子写得不顺，宁宁都会义务帮她修改，教她公文写作和企宣策划的诀窍，告诉她在单位搞好人际关系的一些小秘密。有前辈倾心加持，晓芳在秘书岗位上很快就上路了。

晓芳不仅为人乖巧，在职场上也是人畜无害的模样。有时候宁宁鼓励她多争取表现下，她总是摇摇头说，宁姐，我对这些没啥兴趣，就在角落里安安静静地做自己好了。宁宁就想，这“天真妹”还真是单纯。

过了两年，单位里准备作一些人事调整。开会时领导征求大家对几个年轻员工的看法，包括晓芳。宁宁就根据自己的观察做作了比较客观的分析。

没两天晓芳来找宁宁诉苦，说自己被父亲批评碌碌无为，逼她要积极进取，晋身单位中层。宁宁拍腿，哎呀你早说嘛，我以为你对这些没兴趣呢。晓芳就扑闪着大眼睛，诚恳地说，是呀，我是没啥上进心的，跟某某比也没有多少工作上的优势，但家里给我的压力真是很大啊。既然如此，少不了宁宁出马，帮晓芳搭线，请管人事的副局长吃饭，一起参谋哪个位置适合，等等。如此运作一番，晓芳还就如愿上了一级了。

不过自打晓芳晋级，宁宁发现她们的联络越来越少了。下午的茶点问候几乎没有了，也不约着吃食堂下馆子了。倒常看到晓芳约人事部大姐一起去食堂吃饭，有时还会和副局长坐一桌。宁宁突然明白，原来这两年自己就是一个“铺路工具人”，晋级中层的晓芳如今需要的是更高层次的“工具人”了。

小单位低头不见抬头见的，宁宁并不愿意因此撕破脸。但想想这两年她帮晓芳改稿子，分析人事问题，牵线搭桥，花费了那么多时间精力，“真是吃饱了撑的。算了，也是得一教训吧。以后对那些越是表现得人畜无害的，越要小心谨慎。”

“跑步”晋升不长久

人事调动名单出来时，李丽办公室的人都傻眼了。最终调去总公司的不是业务标兵小马，而是被大家背后吐槽最多的李丽。

李丽在公司的口碑并不太好，业务能力一般，工作也不积极。不过李丽并不在乎同事们的评价，从一开始她就努力走“上层路线”。李丽的第一个目标是直属领导——部长老李。李部长虽老好人一个，但并不吃李丽溜须拍马那一套，到了年底评优的关键时刻，只看成绩不看人。

李丽随即改变了策略。办公室的人发现，李丽跟大领导的司机走得很近了，时不时能看到他们吃饭聊天，李丽还给司机塞过“家里闲置”的品牌香烟、中秋月饼券等。有同事提醒小马，她是不是想越级提拔啊。小马笑笑说，随她去。小马波澜不惊，是因为有底气。身为名牌财经高校毕业生，小马的业务水平是有目共睹的。而且工作以来他从未放松过个人能力的提升，外语和专业进修课程都没断过。

李丽突然变得热爱健身了。中午吃饭扒拉两口就往公司健身房走，“最近长肉太多了，得减减。”同事都奇怪，平时不爱动的李丽怎么突然转性了？好事者一番调查，大家才恍然大悟，原来大领导爱跑步，中午一有时间就去健身房踩跑步机，李丽就是从司机那里打探到这个信息才去的。

健身房的李丽给大领导留下的印象是：努力、上进、优秀。领导问李丽是不是热爱运动。李丽说也不是，一上午都忙着赶报告，必须活动活动筋骨刺激下神经，这样下午才有精力高效工作啊。有时候李丽也会夸一下领导日理万机仍保持运动的自律，昨天加班太晚，今天累到都不想跑了，但想想应该向领导学习，坚持才是胜利嘛。

好事者们还发现，李丽的朋友圈居然是分组的。同事们顶多看到她发的自拍照、网红店打卡照。但高级别领导看到的是一个截然不同的李丽，主题是工作和跑步上班打卡。“年轻人忙着过节去了，咱老员工来收场吧，辛苦我一个，幸福好几家哈哈。”“终于搞定了客户，但不能松懈啊，继续fighting！”“打卡第××天，身体健康才能更好地工作！”

调派总部的谜底很快被揭开了。李丽在健身房从大领导那里抢先得知了消息，随即表达了希望到总部接受更多锻炼的强烈意愿。大领导对李丽印象一直正面，就钦点了。

有同事怂恿小马去跟领导申诉，小马拒绝了。他一直认为靠“小心机”获取的捷径其实并不好走，做好本职工作，拿出好成绩才是长远之计。

事实证明，总部的日子并不好混，因为李丽业务能力不行，连累到推荐她的大领导也颇没面子。而小马，最近已经接到行内另两家公司开出的高薪挖角邀请了。

“小聪明”不聪明

公司新进的这批年轻人里，陈敏属于特别能说会道的。只要团队有点成绩，他就能把自己做的一点点芝麻小事夸成西瓜大；如果活儿没干好呢，他就借着总结经验教训的名义，说这个人不足那个人不好，唯独对自己只字不提。所以部门领导老方对陈敏的评价是，业务能力不错，但比较急功近利，喜欢耍点小聪明。

老方理解年轻人急着往上走的心情，也并不觉得是坏事，有成功的欲望更能刺激工作的热情。陈敏的一些小心机他会睁一眼闭一眼，但有时候“聪明”过了头，给团队管理带来麻烦，老方就必须要出手了。

比如之前有个客户，已经有同事在谈了。陈敏通过同学关系插上一脚，单方面跟客户表示，现在此事归他负责了。陈敏先斩后奏，想的是拿下单子跟领导邀功。但他半路杀出，各种细节没安排好，被“截和”的同事气得跑来投诉，收到不同信息的客户一头雾水，最后直接问老方：你们这边到底谁负责啊？

老方为此特地跟陈敏长谈了一次。老方对陈敏的上进心还是予以表扬的，但也告诉他，在职场上要有团队协作精神。如果陈敏有关系可以打探到对方的筹码，那么大家一起合作加速拿下单子，就是双赢局面。但一心想着“吃独食”，不仅给自己在职场上树敌，还给客户造成公司管理混乱的不良印象，实在是得不偿失。陈敏当即表示，老方提点得非常正确，他会注意自己的工作方式的。

相安无事了一段时间后，一天老方突然收到人事主管的一封邮件，气坏了。原来是为前段时间推优培训一事。公司的惯例，每年会选推几名优秀员工去参加为期两个月的培训课程。陈敏也在部门候选名单里，但最后评估结果是另一个同事胜出，因为他今年谈了一个大单子，难度不小。宣布结果时大家也是没有异议的。

老方万没想到，陈敏心有不服，转头给相熟的人事主管发了封邮件，以他惯用的叙事方式，列举今年谈下的各种小单子，狠狠自夸一番，认为自己才是更合适的推优人选。

陈敏以为自己跟人事主管是校友，有交情。却没想到人家与老方交情更深，邮件被原封不动地转发给了老方。老方直接把邮件打印出来，看到后陈敏脸都绿了。

老方首先例行公事陈述推优理由一二三，然后告诫陈敏，越级报告乃职场大忌，最后警告他，这几次表现会给年终考核造成影响。

老方希望给陈敏一个教训：领导什么都看在眼里，收起你的小聪明，把功夫用在正事上吧。

(责编：王震、吕骞)