叶丹

原标题：二线城市正在发力成电竞产业“新宠”

对于如今快速发展的电竞行业而言，一线城市抛来的橄榄枝可谓络绎不绝，也让一些二线城市意识到了电竞的魅力，也纷纷开始向电竞产业发力。日前，2021 PEL和平精英职业联赛S1赛季就在西安正式开打，而在此之前，2021年王者荣耀甲级职业联赛春季赛则选择落地惠州。此外，包括武汉、佛山等等的二线城市，也纷纷正在电竞领域发力，国内不少二线城市成为电竞行业的“新宠”。

电竞“大牌”纷纷为二线城市“打CALL”

伴随开赛主题曲《Winner Ready》，2021 PEL和平精英职业联赛S1赛季在西安的量子晨电竞中心正式开打。据腾讯互娱市场总监、PEL联盟负责人廖侃介绍，这次在西安举行的PEL S1赛季冠亚军队伍将代表PEL赛区参加和平精英亚洲邀请赛，同时也将邀请12支亚洲各地的冠亚军队伍参加。此外，第三届PEC国际冠军杯将在四月举行，PEL S1与S2赛季的冠军队伍将与其他全球顶尖战队共同争夺1200万元奖金，而和平精英职业赛事2021年的总奖金更是达到了2亿元的新高度。

除了西安，还有很多的二线城市正在为电竞的落地而努力。近日，佛山GK电子竞技俱乐部宣布艺人黄子韬正式加入俱乐部，担任合伙人及联席CEO，也让“佛山”这个来自广东的二线城市在电竞圈内“一战成名”。

据南方日报记者了解到，电竞行业在与一线城市频频牵手的同时，国内不少二线城市也早已经成为电竞“大牌”的合作对象。此前，作为电竞行业中的“大牌”赛事之一，王者荣耀全国大赛就从去年的举办地佛山来到今年的举办地武汉，并计划在3月春樱时节开赛，到7月夏日举办总决赛。

二线城市电竞政策力度更胜一线城市

据数据及市场调研公司Newzoo日前发布《2021年全球电竞与游戏直播市场报告》显示，到2021年底，全球游戏直播观众数将达到7.288亿，较2020年增加10%。到2024年，游戏直播观众数的增长率将逐步恢复到更自然的水平，届时，全球游戏直播观众总数将达到9.203亿。到2021年底，全球电子竞技收入将接近11亿美元，较2020年的9.471亿美元年同比增长14.5%。此外，电竞行业的发展出了带来巨大的经济效益外，对一个地区和城市的就业也会带来直接的拉动作用。根据猎聘发布的最新数据，近一年电竞领域新发职位同比增长41.89%。

既能吸引全球的目光，同时又能带来巨大的经济效益和就业拉动，为了吸引电竞行业的落地，目前国内以惠州、佛山、成都、西安、苏州、南京、武汉等为代表的二线城市对于电竞的建设也都在紧锣密鼓地进行中，而且更是抛出了更“给力”的政策举措，来吸引电竞赛事和俱乐部的落地。

据南方日报记者了解到，以广东省内的惠州为例，在产业招商方面就主动对接国内电竞头部企业，积极引进电子竞技龙头企业来惠落户，规划建设专业电竞场馆，支持电子竞技企业做强做大。此外，还积极释放支持电竞产业发展的积极政策信号，施行支持电竞产业发展的优惠政策，在土地、资金、税收、奖励、安居、就学等方面，给予电竞创业者最大限度的支持。而在佛山，早在2017年就发布了加快发展文化产业的有关意见，明确提出，要引领需求，培育创意网咖、电子竞技等文化产业新兴业态，引导消费升级。同年11月佛山市首个电竞高校联盟正式成立。2017年12月，佛山第一个电竞产业基地在禅城石湾揭幕。随后英雄联盟职业青训营落户佛山南海，这是国内首个也是目前唯一一个英雄联盟职业青训营。据南方日报记者了解到，当时竞争的城市有西安、武汉、天津等城市，但最终腾讯选择了南海，这背后是佛山南海的高度重视。

为电竞抛出“橄榄枝”能为城市带来什么？

“王者荣耀甲级职业联赛在惠州举办，希望以本场电竞赛事为契机，吸引大家聚焦湾区，期待电竞企业能落户惠州，共同推动电竞产业发展，为惠州建设更加幸福的国内一流城市作出贡献。”在2021年王者荣耀甲级职业联赛春季赛落地惠州暨惠州电竞季系列活动专场新闻发布会上，惠州市副市长李俊玲表示。据介绍，本次赛事有10支队伍参赛，同时设置了线上和线下相结合的观赛渠道，线上直播平台为B站、虎牙、斗鱼。值得一提的是，赛事奖金共计300万元，奖金数量视每支俱乐部的名次而定，冠军可获得100万元。此外，线下还将举办惠州电竞季系列活动，共同推动本次赛事的开展。

据南方日报记者了解到，作为粤港澳大湾区中的一分子，惠州将借助“王者荣耀”品牌IP影响力，开展系列“赛事+”创意活动，宣传惠州城市品牌。在业内人士看来，在世界各国加快发展电子竞技产业的局势下，开拓电子竞技产业，是惠州抢抓“双区”建设和“一核一带一区”区域发展格局重大机遇，迎接经济发展新趋势、改善优化产业结构、推动数字经济发展的重大战略举措。据介绍，未来腾讯将与惠州政府、本地高校、电竞协会等相关机构保持合作，通过“赛事+产业”“赛事+活动”“赛事+文化”“赛事+旅游”进行全方位合作。

(责编：赵超、吕骞)