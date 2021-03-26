一加手机刘作虎：进一步开拓国内高端主流市场
近日，在一加 9 系列手机发布会上，一加CEO兼创始人刘作虎表示，从行业的挑战者成长 “晋级者”，一加将持续提升产品竞争力，进一步开拓国内高端主流市场。
一加9系列手机与哈苏相机。受访者供图
刘作虎称，一加与哈苏联手打造的“一加丨哈苏”手机影像系统在一加 9 系列上首发搭载。在该系统中，一加与哈苏建立了一套哈苏自然色彩优化方案和哈苏专业模式，全面提升了一加 9 系列的成像品质。未来，一加与哈苏的合作还将延伸到更多维度，共同推动影像领域的技术创新。
据了解，OnePlus 9系列两款手机，均搭载“一加｜哈苏”手机影像系统，在OnePlus 9 Pro上，首发了4800万像素789传感器，以及搭载自由曲面镜片的，IMX766主摄级超广角镜头，同时还配备一颗3.3倍长焦镜头以及200万原生黑白镜头；而在OnePlus 9上，主摄采用4800万像素IMX689传感器，以及IMX766自由曲面超广角镜头和一颗200万原生黑白镜头。
据了解，影像体验已成为一加产品战略的重要一环。相关资料显示，一加将在未来三年投入超过10亿元的专项费用，推进传感器、镜头模组等核心元器件的定制化，进一步增强高端影像实力。目前，一加已经在全球建立了四大影像研发中心。
近年来，随着高端手机市场发展迅猛，用户对于高端手机的需求量不断上升，高端机市场竞争也变得越来越激烈。
对此，刘作虎表示，一加手机将全方位提升产品力，进一步开拓高端市场。他告诉记者：“通过前面 7 年打造旗舰的经验，到现在已经是时候可以让更多的人知道、体验到一加的旗舰产品。今年，一加全力加码渠道、产品线、IoT、营销，将实现产品和品牌的进一步破圈，在高端手机市场获得更大的机会。”
刘作虎还表示，在做好高端旗舰的同时，一加也在全方位驱动渠道、产品线、IoT三驾马车，进一步扩大市场布局。在发布会上，一加发布了首款智能手表产品OnePlus Watch。该产品应用了 GoMore AI 运动算法，能够智能评估用户的体力体能，并提供专业的健身指导。（毕磊）
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