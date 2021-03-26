姚翀

原标题：智慧家居互联大势：上云！

中国家用电器协会牵头推进智慧家居云云互通。姚翀 摄

2021年中国家电及消费电子博览会（AWE2021）本周在上海拉开帷幕。2021年是“十四五”规划开局之年，也是AWE新十年的起点。AWE2021不仅是疫情以来全球三大家电和消费电子展中第一个和唯一一个在线下全面重启的展会，也是我国“十四五”时期的第一场国际性家电和消费电子展，备受关注。

套系产品背后是场景智能

此次AWE2021，展示规模达到15万平方米，近千家国内外知名企业参展。南方+记者注意到，在AWE2021期间，参展企业对交互式、场景化、定制化的智慧物联生活解决方案进行了淋漓尽致的展示：海尔智家基于用户的所有场景、生活需求，通过整合各种资源服务商打造无界生态，为用户提供全流程无缝的智慧体验，覆盖衣、食、住、娱、行等全场景方案；TCL则尝试在“外显内芯，屏连万物”的产品逻辑下，以全套系AI家电全面打通客厅、厨房、卧室等生活空间，为用户打造影音娱乐、厨艺美味、智能安防、健康新风等智慧家居场景；海信用三分之一的展场面积全面展示从“智慧家居”到“智慧社区”再到“智慧城市”的未来全场景智慧生活应用方案，并在现场发布海信智慧家居“爱家APP”，全面阐述海信的智慧新生活战略。

“随着AI、IoT、大数据、云计算等技术在家电与消费电子产业进一步落地，家电与消费电子产品逐步由单机智能、协作智能发展到场景智能，由用户下达指令进化为机器主动决策和提供智能服务。”中国家电协会相关人士解析。

两种方式打破AI连接壁垒

正如该人士所言，家居场景智能已逐渐进入我们的新生活。烟灶联动智能判断吸油程度、长了眼睛的空调自动调节风向……这些应用，正受到更多年轻消费者的青睐。

美的此前便与OPPO进一步合作，双方实现“自动发现”与“一键闪连”功能，旨在优化IoT设备互联体验，改善用户设备连接与管理的痛点。区别于传统的蓝牙或Wi-Fi模组家电配网模式，“自动发现”，是指当OPPO FIND X3靠近美的智能家电时，无需额外操作，手机就会自动跳出连接弹窗，询问是否连接。同时，OPPO手机目前还能实现与美的四款家电产品（美的旋耀iColor空调、美的初见系列空气炸烤箱、美的星云破壁机、美的花生净水机加热款）的“一键闪连”，极大提升了连接速度。

不过，不少消费者担忧，不同品牌的AI家电产品连接，是否顺畅，又能否实现家庭场景变化的无缝漫游连接？

对于这个问题，TCL实业控股CTO孙力在接受南方日报专访时解析，不同品牌之间的产品互联互通是长久以来存在的一个挑战，互联互通目前主要是局域网和云云互通两种方式，局域网内连接上，即便是不同厂家的设备连接到了一个路由器或者网关，但是由于固件、芯片、操作系统等碎片化等各种问题，目前还没有形成一个统一的业界标准去规范化不同品牌产品之间的设备发现、配网、边缘侧协同等；第二种方式则是云云互通，相比于第一种，这种对接方式比较好的平衡了每个企业希望构建自己的IoT云平台实现差异化体验的想法，又顺应了用户希望提供不同企业之间设备互联互通的体验需求。

孙力介绍，比如在用户看电视的时候，忽然手机来电，这时候用户的电视音量会自动调低，这就是一种云云互通的的智慧家居案例。

从“私域”家居到“公域”社区

在AWE2021上，南方+记者获悉，智慧家居云云互通，由中国家电协会牵头推进。今年，中国家用电器协会正式对外发布T/CHEAA 0001.1-2020《智能家电云云互联互通 第1部分：基本模型和技术要求》、T/CHEAA 0001.3-2020《智能家电云云互联互通 第3部分：用户界面设计指南》。

其中，T/CHEAA0001.1-2020《智能家电云云互联互通 第1部分：基本模型和技术要求》是迭代升级，而T/CHEAA0001.3-2020《智能家电云云互联互通 第3部分：用户界面设计指南》为首次发布。该标准起草单位包括中国家用电器协会、美的集团股份有限公司、海尔优家智能科技（北京）有限公司、博西家用电器投资（中国）有限公司、四川虹美智能科技有限公司、青岛聚好联科技有限公司、广州云智易物联网有限公司、康佳集团股份有限公司、TCL鸿鹄实验室、杭州涂鸦信息技术有限公司、联想（北京）有限公司、广东格兰仕集团有限公司、惠而浦（中国）股份有限公司。

从云云互通标准的起草单位可以看出来，目前，云云互通的朋友圈正在扩大，包括家电企业巨头、IT行业巨头和物联网行业新贵都已经加入。

值得注意的是，在此之前，云云互通融入了更多的企业和智能产品，还突破了智能家电的类别限制，加入了多种非家电设备，形成了更真实、丰富的智慧生活场景，跨品牌互联互通智慧生活场景展示验证了云云互联互通的可行性，为商业化落地提供了宝贵经验。

而今年以来，在中国家用电器协会及家电与消费电子龙头企业的共同努力下，基于云云互联的智慧生活可落地应用场景正在迅速拓展。AWE2021期间，中国家用电器协会智能家电互联互通工作组展示的云云互联应用场景已不再局限于“私域”的家居环境，还覆盖社区、物业服务等“公域”环境，通过“多品牌多品类设备互联互通”、“公区&家庭场景联动”打造智慧家庭前装+后装、联动社区与物业服务的智能互联场景。

“我们正在步入一个家电智能化从单品智能到场景智能转变的时代。”中国质量认证中心副主任曾广峰表示。

“未来，中国家用电器协会将以云云互联标准为依托，持续加强与通信、房地产、智能家居、智能车联等行业的跨界合作，通过标准促进、技术交流，将云云互联打造成为开放合作的平台，期待更多的企业参与进来，共同开拓一条在更广范围互联互通的发展之路。”中国家用电器协会执行理事长姜风展望。

(责编：赵超、吕骞)