原标题：“十四五”期间四大行业领域将迎新机遇

透视“十四五”规划和2035年远景目标纲要，“十四五”期间我国产业发展趋势将呈现四个“更加突出”：更加突出科技创新、科技自主，更加突出扩大内需、消费升级，更加突出碳达峰碳中和，更加突出城市群都市圈。

产业趋势之一：科技。目前，我国自主可控、安全可靠的核心技术短板依然明显，产业链、供应链也存在不少风险隐患。“十四五”规划明确提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，推进产业基础高级化、产业链现代化”，并对国家安全、经济安全等诸多领域更加重视。简单而言，就是要尽可能“不被别人卡脖子”。

具体来说，“十四五”期间科技行业将有两大鲜明特点：其一，“十四五”期间的研发经费“力争投入强度高于‘十三五’时期实际”，以及专利要求由“十三五”的“发明专利”改为“高价值发明专利”，这意味着“十四五”期间的研发投入将有显著提升，科技攻关也将成为重中之重。其二，从“十四五”规划、科技部会议和各地部署来看，主要有三大突破方向，包括人工智能、量子信息等前沿领域；新一代信息技术、生物技术、新能源等战略性新兴产业；数字社会、数字政府等数字经济。

产业趋势之二：新型消费。受制于房地产挤压、消费多样性不足、老龄化加剧等因素影响以及新冠肺炎疫情冲击，近年来我国消费受到一些制约，因此扩内需、促消费是这几年的重点工作，“双循环”战略的一大抓手也是扩内需。展望“十四五”，我国消费将呈现三大关注点：一是收入分配机制改革有望明显提速，主要目标是壮大中等收入群体规模；二是化妆品、零食、电商等新零售和医疗、教育、养老等服务消费有望快速发展；三是免税行业、城乡消费、县域消费是主要突破方向。

产业趋势之三：碳达峰、碳中和。去年下半年以来，碳达峰、碳中和成为政策高频词，主要有三方面原因：首先，我国实现“双碳”目标是完成《巴黎协定》1.5℃温控目标的必要条件，事关人类命运共同体和中华民族永续发展；其次，“双碳”目标体现了我国作为全球性大国，积极参与和引领应对气候变化等国际事业的担当；最后，“双碳”目标引领我国经济社会绿色转型，对我国的发展和安全、国际竞争、地缘政治等有重要意义。

结合“碳达峰、碳中和”的实现路径来看，蕴含三大投资机会：大力发展清洁能源，推进电力系统转型，核光风水发电、储能投资可能持续加码；推进工业、建筑、交通等重点行业节能减排改造，节能环保产业可能迎来确定性增长机会；除了继续大规模植树造林，加强资源回收利用等传统手段，可关注碳交易市场建设、碳捕捉与封存技术发展。

产业趋势之四：城市群都市圈。“十四五”期间我国区域政策有了新思路，要求推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新，发挥中心城市和城市群综合带动作用，背后体现的是“大国大城”和“以点带面”的发展思路，预示珠三角将以广州、深圳、珠海等为中心，长三角将以上海、杭州等为中心。对应来看，配套的户籍制度改革将加快推进，城际铁路、市域市郊铁路建设、高速公路环线系统、“一小时交通圈”轨道交通等城市群都市圈交通一体化进程将显著提速。

“十四五”美好蓝图已经绘就，中国也将在两个“一百年”交汇之际，交出一份有中国特色、有中国速度、有中国质量的答卷。

(责编：王震、吕骞)