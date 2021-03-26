多方紧锣密鼓绘制 “十四五”产业投资路线图
今年是“十四五”开局之年，多方紧锣密鼓绘制产业投资发展路线图，其中战略性新兴产业、低碳产业成为加快新旧动能转换、全面优化升级产业结构的发力点。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源等热点领域，一批重大项目迎来集中落地，信贷支持、社会资本加速涌入，为淘汰落后动能、培育壮大新动能注入源头活水。
近期，多地相继公布重点项目年度计划，战略性新兴产业成为部署热点。3月18日，广州发布2021年重点建设项目计划，今年将重点建设666个项目，年度计划投资3417亿元，其中战略性新兴产业项目63个。重庆日前发布2021年重大建设项目894个，年度计划完成投资3532亿元，其中战略性新兴产业项目34个，年度计划完成投资221亿元。
作为引领新一轮科技革命和产业变革的重要领域，“十四五”时期战略性新兴产业投资热度将持续升温。“十四五”规划纲要明确“扩大战略性新兴产业投资”；聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等重点领域，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
多部门也接连展开部署。国家发改委副主任宁吉喆日前在国新办新闻发布会上表示，今年要进一步加强宏观指导、统筹好产业布局，聚焦节能环保、新一代信息技术、新能源等领域，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资。国务院国资委也提出，央企要在前瞻性战略性新兴产业加大布局力度。
地方层面也明确一系列规划与发展目标。上海提出，“十四五”期间，促进六大重点产业集群发展，到2025年战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%左右。江苏提出，力争5年内全省战略性新兴产业产值占规上工业比重超42%。
作为优化产业结构的另一个发力点，低碳产业在推进碳中和、碳达峰的大背景下，成为多方“十四五”时期的投资部署重点。内蒙古提出，打造风能、太阳能、氢能、储能四大新型能源产业，初步计划“十四五”时期实施30余个项目、完成投资近千亿元。甘肃酒泉将加大平价风光电开发力度，新增电力装机2000万千瓦以上，致力于建成千亿级规模的清洁能源产业链。
多方预测显示，碳中和产业投资前景可观。央行行长易纲表示，实现碳中和需要巨量投资，“对于实现碳达峰和碳中和的资金需求，各方面有不少测算，规模级别都是百万亿人民币。”
在业内看来，“十四五”时期，新兴产业、低碳产业将进一步促进产业结构优化和经济集约型增长。厦门国际银行投行分析师任涛表示，新兴产业、绿色低碳产业代表产业链升级方向，将进一步成为多方重点支持的投资领域。与传统投资相比，这些领域不仅拉动能力强，还代表着我国实体经济未来的转型方向，有助于我国补齐技术短板、培育壮大新动能，使产业体系更完整、结构更优化、创新能力更强、质量效益更好。
值得关注的是，重大投资项目的推进也需要金融资源的大力支持。一方面，针对性的金融政策支持不断加码。央行副行长陈雨露透露，央行将充分发挥金融支持绿色发展的资源配置功能，引导和撬动金融资源向低碳项目、绿色转型项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜。国家开发银行表示，今年计划安排战略性新兴产业和先进制造业贷款投放4000亿元以上。
另一方面，社会资本也在积极发力。例如，日前国家能源集团等企业联合发起国能新能源产业投资基金，整体规模为100.2亿元，主要投资方向为风电、光伏产业，以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。国家电网未来5年将年均投入超过700亿美元来推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。
也有分析认为，相关项目投资也要做好协同规划，避免低水平重复建设，同时也要进一步拓展多元资金渠道，激活社会资本参与。
中国国际发展知识中心副主任魏际刚表示，应通过发挥产业投资基金的引导和杠杆作用，鼓励国有企业、上市公司、银行、保险公司、资产管理公司、信托公司、有实力的民营企业等投资主体出资参与设立产业投资基金。形成以基金为主体、以项目为基础、各类引导基金、企业和机构参与的多元化投资体系。同时，鼓励产业投资基金与金融机构合作，投贷联动、投保联动、联合投资，实现产业投资基金与社会资本多层次深层次市场对接，从而拉动产业转型升级，做大做强新动能的新引擎。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》的通知
- 关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》的通知 各省、自治区、直辖市生态环境厅（局）、农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团生态环境局、农业农村局： 为认真贯彻习近平总书记关于加强农业面源污染防治的重要指示批示精神，贯彻落实党的十九届五中全会、中央农村工作会议关于深入打好污染防治攻坚战、推进化肥农药减量化的部署要求，制定本方案。请各地结合实际，认真贯彻执行。…
- 评论
- 关注