1月21日，刚刚度过89岁生日的中国航天科工二院中天鹏宇公司离休干部李富德早早起床，穿上了珍藏几十年的旧军装。

这名有65年党龄的老党员，要在工作人员的陪同下完成30万元大额党费的捐赠。

这一天他期盼了很久。在心中埋藏多年的心愿，将在中国共产党百年华诞即将来临之际，以一名普通的共产党人最质朴的方式来达成。

“我本是个穷苦出身，是党教育我、培养我。现在我的日子好过了，更要念党恩，记党情。能以这种特别的方式回报党的教育培养，能以自己微薄之力为国家富强做点贡献，我心满意足了！”完成捐赠之后，李富德说。

坚定不移跟党走，硝烟战火铸忠诚

李富德常对人说，是党、是军队改变了他的人生，没有党和军队的培养教育，就没有他现在的一切。

1932年1月，李富德出生在山东省定陶县湾子张村的一个贫农家里。在那个时局动荡、战火纷飞的艰难岁月里，他的童年经常是有上顿没下顿，遇到天灾甚至沿街乞讨，亲历了日寇烧杀抢掠，见惯了军阀横征暴敛，体会了百姓流离失所。1948年1月，李富德加入了中国人民解放军，自加入那天起，年仅16岁的李富德就打心底里认定：跟着这支队伍走，有希望。

李富德跟着部队转战湖北老河口、攻济南、战淮海、打过长江去，在人民军队风卷残云的大决战中，血与火的洗礼让年轻的他逐步走向成熟，从当初梦想“吃饱饭、穿暖衣”，到后来心中有了更神圣和崇高的理想追求。他不断追求进步，从通讯员到无线电员，而后当排长、立三等功、获得实弹射击一等奖，参军8年之后，实现了人生又一次重大转变，成为一名光荣的中国共产党党员。回想当年入党时的情形，他还记得当年的誓言：希望加入党的队伍走向斗争的最前线，在党需要的时候把自己的一切和生命献给党。

党让干啥就干啥，哪里需要哪安家

几十年来，无论组织让李富德干什么，他从无二话，打起背包就出发。

战争年代，他是通讯兵。当时，通讯兵是首长的“耳目”、军队的“神经”，被毛主席称赞为“千里眼顺风耳”，选拔非常严格，必须政治坚定、技术精通、作风过硬，个个都是百里挑一。

银线架四方，电波振长空，解放战争时期，我军通信装备还很落后，战场通讯主要还是靠通讯兵双腿跑着保障政令畅通，李富德守总机、转接电话、架线，样样都不含糊，与战友们用仅有的通讯设备和一捆捆电话线串联起战场上的通讯。在通讯兵之间流传着一句话“铁脚走万里，红心为革命”，这句话印在了李富德的心里，在人生路上无论是平途坦道还是坎坷崎岖，他都走得异常坚定。

1956年，表现优异的他被部队送到沈阳通信学校深造学习，在校期间，他系统学习政治理论、通信知识和军事技能，通过勤学苦练，努力提升能力素质。1960年4月调入国防部五院，成为我国航天事业创业大军中的一员，先后在航天战线多个岗位工作过，无论是当助理员、副队长，还是副处级科员，无论工作怎么调、角色怎么变，都把现有岗位看作为党做贡献的舞台、为人民服务的阵地。

1965年单位集体转业，脱下军装的李富德初心不变、斗志不减，始终全身心扎根国防军工战线。1970年，他响应组织号召加入到支援“三线”建设的大潮中，一干就是6年。面对极其艰苦的工作环境，作为车队副队长的李富德始终兢兢业业的奋战在一线，然而，一次普通感冒对造成了他神经性耳聋，前途大好的他主动退出了领导岗位，此后几十年一直扎根平凡岗位默默奉献，直至1993年3月以副处级科员离休。

烽烟散处藏功名，淡泊一生守初心

李富德低调而谦逊，谈起往事，他总是说：“我没做过什么大事，只是航天大军中很平凡的一员。”

和航天战线成千上万的科研人员一样，在经历过“两弹一星”这样伟大事业锤炼的李富德身上，“干惊天动地事、做隐姓埋名人”的红色基因早已深深融入灵魂血脉，成为他几十年执着坚守的人生信条。

李富德家里有一个精细保管的小箱子，里面有1955年毛主席亲自下令颁发的共和国三大奖章之一的“解放奖章”，1988年国防科学技术工业委员会授予的“献身国防科技事业荣誉证章”，1993年中国航天工业总公司颁发的“航天创业荣誉奖章”，2019年中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”。这些奖章，他极少示人，但始终深藏于心的荣誉，伴随他的人生轨迹，教育和感动着其他人。

李富德的爱人没有工作和经济收入，老两口生活并不富裕，在问及她是否支持这次大额党费捐赠时，老人爽朗答道：“只要他高兴，我就高兴，他的心愿达成了，心里就踏实了，我也踏实了。”

几十年淡泊生活，早已让他们把精神富足看得比物质享受更为重要。（黄思 文佳 付毅飞）

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