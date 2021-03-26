原标题：科技助力新疆棉花产业高质量发展

3月25日，来自国家统计局的消息称，2020年新疆棉花播种面积为2501.9千公顷，较2019年的2540.5千公顷同比下降1.52%；2020年新疆棉花产量为516.2万吨，较2019年的500.2万吨同比增长3.20%。

新疆棉花种植面积下降，为何产量还增加？这得益于科技支撑等手段助推新疆棉花实现高质量发展。

新疆自然条件得天独厚，夏季温差大，阳光充足，光合作用充分，棉花生长时间长。因此，新疆长绒棉品质达到世界顶级，做成衣被，暖和、透气、舒适，长年供不应求。

春日渐暖，科技日报记者在库车市牙哈镇守努特村高标准棉花种植基地看到，几台大马力导航无人驾驶拖拉机正在进行精量播种，场面十分壮观。

近年来，新疆不断提升农机作业现代化、智能化、信息化水平，引进无人驾驶拖拉机等高科技技术，为农民整地、播种、植保、收获提供全程机械化技术服务。诸多高新技术的应用正在助推新疆棉花产业高质量发展。

“随着国家棉花价格改革深入推进，乡村振兴战略实施，无人驾驶拖拉机等高科技技术的应用，我们种棉花的劲头更足了。”今年，守努特村村民库尔班·托乎提在去年承包2万亩土地种植棉花的基础上，又多承包了1万亩。

植保无人机、打包采棉机、残膜回收机、智能深翻犁……这些智能机器，受到越来越多新疆棉农的青睐。

数据显示，新疆农业机械化水平逐年提升，棉花综合机械化水平达80%以上。

近年来，新疆棉花机械化采收面积以年均超百万亩的速度增长。2016年至2020年，棉花机收水平由20.71%提高至69.83%。

棉花是当地支柱产业之一，新疆通过科技兴棉等手段，不断提升棉花产业竞争力，促进棉花产业高质量发展。

去年，为稳定棉花生产规模，新疆持续优化棉花品种数量，提高棉花品质，布局发展高产优势棉区。

自治区科技厅为促进棉花产业高质量发展，去年启动“棉花优质高产高效标准化生产技术集成示范项目”。这一重大科技项目投资3100万元，针对新疆棉花优质高产高效标准化生产和农业水资源安全供给的科技需求，以沙雅县50万亩高效节水棉田为研究对象，以“降成本、提品质、增效益”为目标，开展技术创新和集成应用，形成在南疆地区可复制、可推广的棉花生产优质高产高效经验。

“去年，按照‘一主两辅’用种模式统一了品种，我们全村70%的棉花品种棉花价格也优于往年。”阿克苏市喀拉塔勒镇英阿克艾日克村委会主任麦合苏提·艾米热拉说。

“一主两辅”的模式，是新疆推动植棉县市以1个主栽品种、2个搭配品种开展棉花种植，同时鼓励因地制宜发展一县一品、多县一品，有效解决棉花品种多、杂、乱的问题，从源头上提高棉花品质。

据介绍，今年新疆要加快推进相同生态区域‘一主两辅’用种模式，从源头解决棉花品种多乱杂问题；推动自治区特别是南疆棉花生产全程机械化进程，力争机械化采收率超过70%，促进新疆棉花生产绿色高质量发展。（记者 朱 彤）

(责编：赵竹青、吕骞)