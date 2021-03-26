打破“数据孤岛“ 智能交通基础设施有了新样板
当前，交通行业数字化转型进入加速上升期，中国交通体量规模日趋庞大，交通治理问题不断涌现、日益复杂。智能交通或将迎来发展契机。3月24日，第十届（2021）中国智能交通市场年会举行，会上展示了Omni-T全域交通的最新实践与多场景落地案例，以及全域交通核心能力的升级交通智能体2.0。
在黑龙江省智慧公路管控（服务）平台上，20多个业务系统互相融合赋能、17个不同业务平台的数据被横向拉通，实现了数据资源的统一整合，从而可面向多个领域的客户提供19余项业务应用。目前，黑龙江省内数据资源得到了持续的优化开发与应用，交管、交运等部门管理效率、服务效率持续提升，运营成本进一步下降，也为黑龙江省接下来的智慧路网发展提供了重要的平台依据。
成都市交通运行协调中心（TOCC）的建成，意味着这一平台在城市交通场景下成功应用。成都市TOCC同时拉通了14类交通数据、接入800亿条数据，接入交通数据的深度、广度、规模在国内同类平台中遥遥领先，能够面向交管和交运部门提供30余类业务应用，服务于成都市总体交通运行监测、综合资源调度、交通政策调整以及公众出行服务，也为成都市举办大运会等大规模活动提供了重要后盾。
在杭州市滨江区委区政府和杭州市交警局联合开展的大数据+杭州市滨江区全域交通综合治理项目中，滨江区互联网产业园经治理后，园区核心道路延误指数预计下降5%,全可变潮汐单行车道通行能力提升20%,公交分担率提升5%。
顺应技术趋势与行业发展背景，千方科技在去年11月提出行业首个全域交通解决方案Omni-T。该SaaS平台以云化服务化方式，将客户原有多个分散子系统整合进入统一云平台，打破内部壁垒，帮助用户实现快速业务线上化部署及应用。如今，该平台已在上述城际公路交通场景中逐步落地。
“交通行业SaaS平台让过去‘一个需求造一套系统的建设方式’走向‘可软件定义的交通基础设施建设’。”千方科技总裁潘璠说，“交通智能体发展到2.0阶段，来自于交通行业及行业外多个业务领域的数据资源得到了更优整合，基于AI算法模型的不断增强，数据价值得到最大化释放，提升交通行业数字化治理能力的同时，也使城市综合治理做到‘心中有数’，手里有‘术’。”
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