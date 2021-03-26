果树新品种新技术是实现我国果业高质量发展的“芯片”。近日，中国农业科学院果树研究所（以下简称果树所）所长曹永生表示，“十四五”时期，果树所将坚持助推我国果树产业高质量发展的目标引领，不断提升果树科技的原始创新能力，主动对接国家重大需求，筑牢做强果树种业“芯片”的战略基础。

曹永生介绍，作为国家果树战略科技力量，“十三五”时期，果树所以世界果树科技前沿和我国果树重大产业需求为导向，持续加强现代果树育种基础理论和技术创新，持续强化果树新品种培育和高质量发展关键技术集成，做强我国果树种业“芯片”，科技助力果业逐步向高质量发展阶段迈进。

近年来，果树所专家认真履行果树科研国家队职责使命，成功解析红苹果着色分子机制、成功绘制了世界首个野生梨基因组图谱、全面系统地描述了梨属植物的起源与演化、梨遗传资源表型多样性、梨遗传资源的分子评价与功能基因挖掘和梨遗传资源创制等。

“果树所还从多方面入手，持续发力助推我国果业”芯片“科技含量提升，从提升原始创新能力，到果树新品种培育，新技术、新产品研发。”曹永生说，果树所自主培育了“华淼苹果”、“华艳苹果”、“晚脆香梨”、“中农抗寒桃”、“华葡玫瑰”、“红美李”等89个果树新品种，推广应用果树新品种、新技术、新产品100余项，技术覆盖率达70%以上。

据了解，果树所专家系统集成了苹果优良砧穗组合、无病毒苗木、无袋化栽培、负载量精准调控、肥水精准控制、病虫害精准防控、高标准建园、高光效树形、高质量改土、高效益改园的“一优两无三精四高”十大技术。同时，针对我国梨栽培技术相对落后的实现问题，研发实现了优质广适系列梨新品种和栽培新技术的良种良法配套，使我国梨生产更加规范化、标准化和现代化。研发出设施葡萄周年生产的无病毒苗木、改良土壤、改良品种结构、精准水肥管理、精准病虫害防控、精准产期调控、高标准建园、高光效省力化整形修剪、高标准花果管理、高效环境调控“一无两改三准四高”高效栽培技术体系，实现了设施葡萄生产绿色高质量发展模式的可复制、可推广，推广面积占全国总面积的80%以上。

曹永生认为，推进我国果业高质量发展，必须依靠创新驱动，“两优”先行，优化产业布局、优化结构（树种结构、品种结构和树形结构），促进“三产”融合，推进品种、品质、品味和品牌的“四品”提升，实施“减水、减肥、减药、减人、减树”的“五减”科技支撑，推动绿色化、优质化、特色化、品牌化、标准化和工业化的“六化”同步。

最后，曹永生表示，果树所将充分发挥国家果树战略科技力量的引领、带动作用，建立果品感官评价技术体系、实用分子育种技术体系、消费者参与式育种技术体系和果农参与式育种技术体系的“四大体系”。此外，果树所还将继续加强所地、所企合作，着力增强各果树主产区示范县、龙头企业、专业合作社和广大果农的持续巩固好脱贫攻坚成果和全面乡村振兴的内生动力，坚决打赢果树种业翻身仗。（何文上 杨振锋）

(责编：赵竹青、吕骞)