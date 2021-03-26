原标题：联合国报告：新冠肺炎疫情致全球1.2亿人陷入极端贫困

联合国25日发布报告称，估计新冠肺炎疫情导致全球损失1.14亿个工作岗位，约1.2亿人陷入极端贫困。

这份报告题为《2021年可持续发展融资报告》，由联合国经济和社会事务部编写。报告称，全球经济遭遇90年来最严重衰退，最脆弱的社会群体受到影响最大。各国应对疫情的能力和措施呈现明显不平衡，这反过来加剧了国家之间本已日渐严重的差距和不平等。全球用于刺激和恢复的资金高达16万亿美元，但其中只有不到20%用于发展中国家；到今年1月，推出疫苗的38个国家中只有9个不是发达国家。疫情暴发前，最不发达国家和低收入国家中约半数已经身陷债务困境或面临较高风险，由于新冠肺炎大流行病导致税收下降，这些国家的债务水平随之飙升。

针对上述问题，报告从应对疫情、可持续投资、金融和数字经济领域改革等方面提出了建议。

应对疫情方面，报告呼吁各国拒绝疫苗民族主义，并加大对“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议的支持，弥补该计划2021年200多亿美元的资金缺口；履行将0.7%国民总收入(GNI)用于政府开发援助(ODA)的承诺，并为发展中国家，特别是最不发达国家提供新的优惠融资；通过提供资金的流动性和债务减免支持来避免债务困扰，使发展中国家能够应对新冠疫情及其经济和社会影响。

可持续投资方面，报告建议，利用当前的历史低利率，以固定利率向发展中国家提供融资，包括超过50年的长期融资；更好利用公共开发银行作为可持续发展投资的工具；调整资本市场方向，将投资链上的短期激励措施与可持续发展衔接，减少对可持续发展目标造成冲击的风险。

对于金融和数字经济领域改革，报告建议各国探索数字经济下税收的全球解决方案，以打击企业避税，减少恶性税收竞争；更好利用科技来打击非法资金流动；建立全球报告框架，要求企业对其社会和环境影响负责，并将气候风险纳入财务监管；审查反垄断法等法律框架，降低大型数字平台的市场支配力；从数字化趋势等世界经济现实情况出发，调整劳动力市场和财政政策。

联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德在当天的发布会上说，一个分化的世界对所有人来说都是一场灾难，帮助发展中国家克服这场危机具备道义上的正当性，而且符合每个人的经济利益。另一方面，如果不改变旧有的各项规则，人类未来难免会重蹈现在的覆辙。

(责编：赵竹青、吕骞)