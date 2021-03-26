原标题：区块链+税务，开辟电子发票新赛道

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》，意见指出，要探索区块链技术在社会保险费征收方面的应用。而在区块链+税务领域，区块链电子发票凭借低成本、无接触、可追溯的优势，改变了现有发票服务市场的竞争格局，开辟了电子发票服务市场的新赛道。

区块链电子发票具有三大优势

2018年8月10日，由国家税务总局深圳税务局指导，腾讯联合高灯科技共同开出的全国首张区块链电子发票落地深圳。2018年11月，全国首张商超领域区块链电子发票落地深圳市宝安区沃尔玛金海路分店。2019年7月，全国首张区块链电子冠名发票在云南开出。2020年3月，全国首张电器零售业区块链电子发票在深圳市国美电器(翠竹店)开出……区块链+税务，区块链电子发票推广进入了“竞速跑”阶段。

专家介绍，区块链电子发票具有三大优势，首先，区块链电子发票去硬件，更便宜。此前，发票开具需要税控设备的参与，据相关机构测算，2018年防伪税控系统及相关设备的市场规模约为80亿元。区块链电子发票采用全流程上链模式，将改变开票硬件上游被垄断的竞争格局，拓宽潜在市场空间，优化整体社会效益，有助于为企业“减税降费”。

其次，区块链电子发票可按需开票、无需审批。根据深圳的区块链电子发票实践，使用区块链开具电子普通发票无需领购发票、发行专用设备，无票量票额限制，不需前往办税大厅领票，领票全流程无接触。而这一优势，也为深圳在疫情特殊时期的防控贡献了积极的税务力量。

第三，区块链电子发票能有效规避假发票，完善发票监管流程。区块链电子发票将连接每一个发票干系人，可以追溯发票的来源、真伪和入账等信息，解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题。此外，还具有降低成本、简化流程、保障数据安全和隐私的优势。

区块链电子发票的“深圳样本”

2018年7月，深圳得到国家税务总局关于开展区块链电子发票应用试点工作的批复，开始“区块链+电子发票”推广试点工作。2018年8月，全国首张区块链电子发票落地深圳；2019年11月，深圳区块链电子发票突破1000万张；到2020年7月，深圳区块链电子发票已累计开票2500万张；而截止2020年10月24日，深圳一年的新增区块链电子发票已达到2300万张。

目前，深圳市税务局基于已建成的税务链，进一步扩围“区块链+税务”的应用场景，相继上线了“深圳四部门信息情报交换平台”“自然人信息共享智慧平台”“税务—产业联盟链”和“区块链破产实务办理联动云平台”，推动了税收管理服务的质量和效率的双提升。同时，深圳市税务局也进一步加强税企合作，与腾讯、高灯科技等一批优秀企业共同探索区块链电子发票的应用落地。这为区块链电子发票在全国范围内的推广，以及区块链电子发票在各个领域的实际应用落地提供了良好的参考范本，也起到了的示范作用。

深圳税务部门相关负责人表示，深圳税务部门将围绕“构建更加科学的管理体制”要求，发挥深圳税务在区块链技术应用等方面的优势，加快区块链在税收领域的布局，进一步深化应用实践，持续在技术迭代升级中提升税收征管质效和服务供给能力。

2021年区块链电子发票或将迎来新爆发

在传统发票服务市场，税控领域的增值税防伪、发票、后端服务为双寡头竞争格局。但现在，国税免费发放的Ukey在功能上取代了曾经由寡头垄断的需纳税人自行购买的税控盘。而随着区块链电子发票的推广日益深入，去中心化、免税盘的发票开具方式，将改变双寡头制的竞争格局，新兴发票服务商争先进入赛道。

国内此赛道知名的企业包括高灯科技、大象慧云等。其中，高灯科技先后参与了全国第一张区块链电子发票、全国第一张商超行业区块链电子发票以及全国第一张区块链电子冠名发票的开出，高灯科技官方披露数据显示，目前其服务的企业用户已达到19万家。而放眼全球市场，发票服务市场同样风云变幻。例如，海外市场主要专注于发票和支付的代表厂商就有Proactis, Taulia, Tipalti，Transcepta, Tradeshift等十多家，但市场整体呈现出两极分化的特点，一方面巨头公司不断通过并购整合市场；另一方面，新创公司也不断获得巨额融资并快速发展。

专家指出，电子发票服务市场的整体机会大于风险和挑战，而区块链电子发票当前的发展态势已经成为区块链技术应用的“沃土”。随着区块链电子发票在各地的成熟落地，赋能税收模式创新，实现多领域、多场景的深度融合实践，2021年区块链电子发票或将迎来新的爆发。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、吕骞)