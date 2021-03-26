培养“未来教师” 数字教材迎来发展窗口期
2021年03月26日08:52 | 来源：新华网
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原标题：培养“未来教师” 数字教材迎来发展窗口期
人工智能、大数据等新技术的出现，对教师职业技能提出了新的挑战，大量教师开始应用新技术成果，适应未来的职业角色定位。
目前，数字教材产业发展正迎来窗口期。“2020年，人民教育出版社研究团队在全国8个省（自治区、直辖市）18个地市进行问卷调研，通过对3450份有效问卷的分析显示，62.9％的教师反馈使用过数字教材，在使用过数字教材的教师群体中，53.2％的教师表示经常用。”上海市教委副主任倪闽景介绍。
数字化教学能力正成为未来教师绕不过去的一种基本时代素养。一方面，教师队伍的建设培训，不能再依靠于传统的方式方法以及零散的培训活动，而是要利用一切有助于提升教师能力和水平的技术，并将其应用到各个教学场景和实践活动中；另一方面，作为教师从事教学活动的根本元素，数字教材的应用急需拓展。
资料显示，近年来，人民教育出版社、高等教育出版社、北京师范大学教育出版社、一起教育集团、海码课堂等数十家出版企业、资源厂商与中教云合作实现了数字教材与精品数字资源的无缝对接，构建了以数字教材为核心的课程教学体系。平台负责人赵子莹表示，通过“共建共享”的形式，可促进不同地区的教师们在平台上的交流和协作，教师能随意调用优秀课件，利用优质的数字教学资源，帮助教师们备课、学习、教学，在节约时间成本的情况下使教育效果更好地呈现。（杨晓波）
(责编：赵竹青、吕骞)
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