“花钱”提质增效 2021年102家部门集中“晒预算”
新华社北京3月25日电（记者申铖）25日，随着财政部、国家信息中心等部门陆续公布2021年度部门预算，一年一度的中央部门预算公开拉开大幕。据统计，当日共有102家中央部门集中“晒预算”。
翻阅各中央部门预算“账本”可以发现，今年各部门均公开了部门收支总表、财政拨款收支总表等9张报表，比去年增加1张，为“国有资本经营预算支出表”，更加全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。
“今年部门预算公开范围进一步扩大。”财政部有关负责人表示，根据修订后的预算法实施条例相关规定，今年中央部门首次公开国有资本经营预算。
除涉密信息外，各部门一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，其中的基本支出公开到部门预算支出经济分类款级科目。
打开财政部部门预算，开篇即写道“2021年，落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上”。“今年，102家中央部门全部说明了贯彻落实过紧日子压减支出等情况。”这位负责人说。
下降6.48%、下降6.95%——记者查阅中国气象局、国家统计局部门预算时发现，其2021年“三公”经费预算数均比2020年进一步减少。汇总数据显示，2021年安排中央本级“三公”经费财政拨款预算51.87亿元，比2020年预算减少3.3亿元，下降6%。
今年中央部门预算公开还有以下变化：
——加大项目支出预算公开力度，继续对提交全国人大审议的项目等情况进行说明。今年共有81个部门公开了104个项目的项目文本，比上年增加21个项目。公开的项目内容包含项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、年度预算安排、绩效目标等。
——继续加大预算绩效信息公开力度，除涉密部门及涉密信息外，各部门至少公开一个一级项目绩效目标表。今年共有99个部门公开了128个项目的绩效目标表，比上年增加19个项目。
——积极稳妥推进部门所属单位预算公开。要求中央部门指导督促所属单位认真履行主体责任，依法依规公开单位预算。
花钱必问效，无效要问责；低效多压减，有效多安排。近年来，财政部大力推动中央部门预算绩效管理改革，中央部门项目支出绩效目标公开范围不断扩大，基本实现了中央部门项目支出绩效目标管理全覆盖。
“重点项目绩效目标公开范围逐年扩大。”这位负责人说，2021年，中央部门在公开提交全国人大审议项目绩效目标表的基础上，增加选取有代表性的项目绩效目标表进行公开。
在业内人士看来，通过公开重点项目绩效目标，进一步敞开了社会各界了解政府履职的“窗口”，清晰展现了财政资金的“任务单、时间表、效果图”。同时，也有利于督促部门落实绩效责任、提高效率意识，促进资金使用单位加强管理、切实提高财政资金使用效益。
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