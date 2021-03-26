3月25日，金沙江白鹤滩水电站工程蓄水（云南部分）移民安置专项验收委员会（以下简称验收委员会）在昆明召开会议，通过了白鹤滩水电站工程蓄水（云南部分）移民安置省级终验，标志着白鹤滩水电站库区云南侧移民搬迁安置工作已圆满完成。

据了解，3月1日以来，云南库区禄劝县、东川区、会泽县、巧家县人民政府分别组织并通过工程蓄水移民安置自验，昆明市、曲靖市、昭通市人民政府先后组织并通过市级初验。3月22日至24日，验收委员会部分委员单位代表及专家委员会专家赴现场，分外业和内业两组，对白鹤滩水电站云南库区农村部分及城集镇部分移民安置、专业项目、企事业单位处理、库底清理、档案建设和移民资金等情况进行现场检查，初步形成了验收专家委员会意见。会上，验收委员会听取了昆明市、曲靖市、昭通市人民政府初验情况汇报，以及三峡集团移民办、综合设计、综合监理、独立评估单位的工作汇报，验收专家委员会报告了验收工作开展情况并提交了现场检查验收意见。经会议讨论研究，验收委员会认为云南侧移民安置工作满足工程下闸蓄水要求，一致同意金沙江白鹤滩水电站工程蓄水（云南部分）移民安置通过验收。

移民安置是水电工程建设的重要组成部分，是决定水电开发成败的关键因素。白鹤滩水电站建设征地移民安置涉及云南省 3 个市4个县（区），建设征地总面积234平方公里，淹没土地35万亩、房屋957万平方米，搬迁安置移民5万余人。自2011年1月1日云南省人民政府发布《关于禁止在白鹤滩水电站工程占地和淹没区新增建设项目和迁入人口的通告》以来，从实物指标调查、移民安置规划编审、到移民安置实施，十年间，云南省各级党政领导、移民干部及移民工程建设者担当作为、倾情付出。

2020年移民搬迁安置进入攻坚阶段后，云南省各级党委政府及参建单位全力支持白鹤滩水电站建设。省搬迁安置办公室组成工作专班，主要领导带领移民干部深入现场调研督导，帮助基层排忧解难。昆明市、曲靖市、昭通市及所属县（区）始终坚持以人民为中心的发展思想，把做好白鹤滩水电站移民工作作为一项重大的政治任务，作为促进地方高质量发展的重大机遇，认真履行主体责任，系统谋划、精心组织、克难攻坚，以高标准、高要求狠抓各项工作落实，努力打造移民群众满意工程，高质量完成了5万多移民的搬迁安置，移民群众充满了获得感、幸福感。水电总院、综合设计、综合监理、独立评估等参建单位团结协作，充分发挥自身职能和专业优势，及时研究移民安置过程中的技术、政策难题，协同推进移民安置实施工作，为移民工作提供了专业、高效的技术支撑。

移民办主任姚元军表示，三峡集团将继续支持配合省搬迁安置办公室、库区地方政府完成金沙江下游四座电站移民收尾收口，支持做好移民后续发展帮扶；继续加强与云南省在水风光储等方面的业务合作，为云南打造世界一流“绿色能源牌”做出更大贡献。

（撰稿：三峡集团移民办 兰晓 宾阳 黄川）

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