原标题：中国三大电信运营商公布5G发展数据

到25日，中国三大电信运营商都在业绩报告中披露了5G发展情况。

中国移动25日的报告显示，2020年，中国移动5G相关投资共计1025亿元(人民币，下同)。全年新建约34万个5G基站、累计开通39万个5G基站，为全国所有地级市、部分县城及重点区域提供5G服务，建成全球技术领先、规模最大的5G SA商用网络。至2020年底，中国移动5G套餐客户达到1.65亿户，净增1.62亿户。

在推动5G垂直行业示范落地方面，中国移动打造了100个集团级龙头示范项目，拓展了2340个省级区域特色项目，在15个细分行业的领跑优势逐步显现。

2020年，中国电信5G资本开支人民币392亿元，中国电信表示，2021年计划5G相关资本开支397亿元，计划在2021年底累计开通70万座5G基站，全年新建32万座5G基站，5G网络覆盖范围扩大到所有县城和部分乡镇。

中国联通首次在业绩报告中披露了5G用户数。截至2020年底，中国联通5G套餐用户数达到7083万户，2020年5G开支约340亿元。通过与中国电信建成全球首张规模最大的5G共建共享网络，总体5G基站规模累计达到38万个 。(记者 刘育英)

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