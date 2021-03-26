十九年来，银联稳中求进，不断提升便民、利企、助商服务水平。在推动我国支付产业变革的路上，银联始终秉承“支付为民”理念，持续升级普惠便民能力，从银行卡支付到移动支付，银联深入开展移动支付便民工程，显著提升各场景用户支付效率与用户体验。在全国37个城市地铁、1700多个城市和县域公交、近22万家零售商户，随处可见银联移动支付的身影。2020年，银联网络转接交易金额205.6万亿元。2021年春节期间，银联网络交易金额达到1.38万亿元，创历史新高。峰值每秒24万笔交易的保障能力，为激活国内市场提供了稳定的支付基础。

在提振消费的路上，银联凝心聚力奋勇争先。持续在全国多地推出一系列惠民促消费活动，通过发放消费券等惠民举措助力激发消费热情，“银联春日缤纷惠-银联银行伴你游”活动也将为各地消费回补和消费潜力进一步释放注入新活力。“健康码”覆盖全国2300多个市县，推出便民、政务、交通出行等“非接触”支付服务，同心抗疫保民生。面向重点疫情地区和市场主体给予减免优惠，着力于“六稳”“六保”。

在脱贫攻坚的路上，银联实干担当砥砺前行。银联积极发挥支付平台枢纽作用，加速推进农村地区普惠支付环境建设，为扶贫助农贡献金融力量。打造乡村振兴卡、福农通、涉农供应链“互联网+”解决方案等助农产品，提供助农服务，解决农资下行、农产品上行，涉农信贷，产销对接等难题，推动“移动支付便民工程”向农村地区延伸，探索“移动支付引领县”建设，挖掘县域农村市场移动支付痛点与需求。

银联面对数字化浪潮，不断探索创新“合作共赢、共生共荣”多方合作商业模式，构建数字时代新型产业合作关系，为加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供高效、安全的支付保障。

为进一步丰富转接清算内涵，银联加速提升全球网络数字化能力，高效支撑商业银行、产业各方数字化、全球化发展，更好地为政府、行业、商户、用户服务。银联创新推出首款数字银行卡“银联无界卡”，为用户提供从申卡、领卡到用卡的全流程数字化服务，截至2021年3月，已联合18家银行发行23款，共计310多万张无界卡。向合作伙伴提供数据、风控、场景服务，保障支付行业数字支付行稳致远，2020年银联网络欺诈率控制在0.72BP，持续处于全球低位水平。同时发布云闪付8.0版本，不断完善数字化功能及服务，拓展线上线下受理场景，为全国超过4亿用户提供移动便民支付服务。持续为商户、机构提供数字支付的一体化解决方案，满足商户对引流、营销、信贷、供应链金融等日常经营方面的发展需求，为政府机构提供福利发放、退税、票据等综合数字解决方案。

在“合作共赢、共生共荣”多方合作商业模式下，银行、服务商、商户等都是数字经济链条中勠力同心的伙伴。以无界卡为起点，探索卡基产品数字化转型，银行卡产业改革创新、赋能产业各方新路径；以云闪付APP、手机闪付等银联移动支付产品为抓手，向合作APP开放智慧出行、政务一网通办、数字校园平台等服务能力；以银联云为基点，构建立体行业共享平台，与产业各方共享科技创新所带来的发展红利。

银联将以“本地化”和“互联互通”为主要发展方向，以数字化的产品服务及解决方案为重要抓手，服务于更多境内外消费者、企业的跨境支付及跨境资金划拨需求。同时，加大对粤港澳大湾区、海南自贸港建设的策应力度，为便利跨境贸易、打造国内国际双循环创造良好的基础环境。

(责编：王紫、吕骞)