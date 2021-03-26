中新网3月26日电 据中国纺织工业联合会网站消息，近日，部分国际品牌和国际机构基于谎言和虚假信息在其商业活动中排除新疆棉花及其制品的行为，引发中国社会、纺织产业界和消费者的极大愤慨。对此，中国纺织工业联合会声明如下：

1.中国纺织工业联合会赞同中国外交部和商务部的相关立场，反对任何污名化新疆棉的行径。我们坚决反对某些国际品牌、机构基于谎言和虚假信息在其供应链和日常业务中排除新疆棉花及其制品的行为。2020年3月和8月，中国纺织工业联合会已分别就美“涉疆”法案和美“新疆供应链商业咨询公告”发表严正声明。

2.新疆棉是全球业界公认的高品质天然纤维原料，较好满足了全球范围内对棉制纺织品服装的刚性消费需求，是中国纺织工业健康可持续发展的重要原料保障。近年来，新疆地区不仅棉花种植生产保持稳定，棉纺织及服装产业也迅速发展，为促进地区经济发展、解决各族人民就业、改善民生福祉发挥了重要作用。2020年，新疆棉产量520万吨，占国内产量比重约87%。截至2019年底，新疆棉花加工企业808家，占全国比重84%，棉纺纱锭规模达1991万锭，约占全国纱锭总数的16%。

3.中国纺织工业联合会在此强调，所谓中国新疆地区存在“强迫劳动”，完全是子虚乌有，是彻底的谎言和政治操作。今年1月，新疆纺织行业协会发布了详实、客观的《新疆棉纺织行业社会责任报告》。我们建议各相关利益方查阅《报告》的内容和观点，尊重从事实出发的价值观，拒绝政治操作的虚假信息。

4.中国纺织工业联合会在此呼吁有关国际品牌、机构正视中国企业和消费者的严正立场，采取纠正措施，停止在自身供应链中排除新疆棉花及其制品的错误行为。这类错误行为，损害了新疆各族棉花种植者和纺织服装产业工人通过工作获取报酬、提高生活水平的正当权益，涉嫌以所谓“供应链合规”为名，行侵犯新疆人权之实。

5.中国纺织工业联合会欢迎国际品牌、机构实地走访考察新疆棉花产区、纺织服装工厂，独立了解、判断相关事实，我们愿意为相关考察提供便利和协助。同时，我们愿意为国际品牌与新疆棉花及纺织产业开展贸易投资合作提供积极支持。

6.中国具有世界上规模最大、产业链最为完整和独立的纺织服装工业，国际竞争优势明显，同时也建成了全球最大的纺织服装中间品市场和零售市场。过去几十年的发展历程中，中国纺织工业与大量国际品牌商、采购商形成了互利共赢的供应链合作关系。同时，广阔的中国消费市场也向国际品牌完全开放。中国纺织工业联合会赞同中国商务部的立场：对于跨国企业在中国正常的经营活动和构建产业链供应链的努力，我们始终持欢迎和支持态度。我们在此呼吁国际品牌尊重中国纺织产业界的正当权益，尊重中国十多亿消费者的自由选择，避免商业问题政治化，避免成为个别反华势力的牺牲品。

7.中国纺织工业联合会感谢新疆各族棉花种植者、纺织产业工人对中国纺织工业长期的基础性贡献，感谢中国纺织服装企业在新疆的大量先进投资，感谢众多国内品牌和部分国际品牌在此次事件中支持新疆棉花的坚定立场。作为中国纺织服装产业集体利益的代表，中国纺织工业联合会将继续坚定支持新疆棉花的种植与生产，也将继续坚定支持新疆纺织服装产业的繁荣与发展！

(责编：赵欣悦、杨光宇)