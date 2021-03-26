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国家外汇管理局：2020年末银行业对外金融资产13724亿美元

2021年03月26日10:07 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2020年末我国银行业对外金融资产13724亿美元，对外负债14847亿美元，对外净负债1123亿美元，其中，人民币净负债4356亿美元，外币净资产3234亿美元。

在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产10033亿美元，债券资产1816亿美元，股权等其他资产1875亿美元，分别占银行业对外金融资产的73%、13%和14%。分币种看，人民币资产1496亿美元，美元资产9430亿美元，其他币种资产2799亿美元，分别占11%、69%和20%。从投向部门看，投向境外银行部门7084亿美元，占比52%；投向境外非银行部门6640亿美元，占比48%。

在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债8095亿美元，债券负债2916亿美元，股权等其他负债3835亿美元，分别占银行业对外负债的55%、20%和26%。分币种看，人民币负债5852亿美元，美元负债5614亿美元，其他币种负债3381亿美元，分别占比39%、38%和23%。从来源部门看，来自境外银行部门6134亿美元，占比41%；来自境外非银行部门8713亿美元，占比59%。

(责编：罗知之、高雷)

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