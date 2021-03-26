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央行一季度问卷调查报告：70.9%的企业家认为宏观经济正常

2021年03月26日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行昨日发布了《2021年第一季度企业家问卷调查报告》《2021年第一季度银行家问卷调查报告》《2021年第一季度城镇储户问卷调查报告》。数据显示，70.9%的企业家认为宏观经济“正常”，33.3%的企业家认为比上季“增盈或减亏”，70.5%的居民认为收入“基本不变”。

2021年第一季度中国人民银行企业家问卷调查结果显示，企业家宏观经济热度指数为38.9%，比上季提高4.5个百分点，比去年同期提高26.5个百分点。其中，25.6%的企业家认为宏观经济“偏冷”，70.9%认为“正常”，3.5%认为“偏热”。

产品销售价格感受指数为56.9%，比上季提高3.6个百分点，比去年同期提高16.9个百分点。其中，22.9%的企业家认为本季产品销售价格比上季“上升”，68%认为“持平”，9.1%认为“下降”。

原材料购进价格感受指数为71.6%，比上季提高7.5个百分点，比去年同期提高14.7个百分点。其中，45.4%的企业家认为本季原材料购进价格比上季“上升”，52.4%认为“持平”，2.2%认为“下降”。

经营景气指数为56.3%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期提高26个百分点。其中，25.2%的企业家认为本季企业经营状况“较好”，62.3%认为“一般”，12.5%认为“较差”。

盈利指数为53.1%，比上季下降6.7个百分点，比去年同期提高30.8个百分点。其中，33.3%的企业家认为比上季“增盈或减亏”，39.5%认为“盈亏不变”，27.2%认为“增亏或减盈”。

2021年第一季度中国人民银行开展的全国银行家问卷调查结果显示，银行业景气指数为72.1%，比上季提高4.2个百分点，比上年同期提高13.8个百分点。银行盈利指数为66.2%比上季提高5.3个百分点，比上年同期提高15.7个百分点。

贷款总体需求指数为77.5%，比上季提高5.9个百分点，比上年同期提高11.6个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为72.2%，比上季提高3.6个百分点；基础设施贷款需求指数为70.3%，比上季提高5.3个百分点；批发零售业贷款需求指数为67.0%，比上季提高 2.7个百分点；房地产企业贷款需求指数为53.2%，比上季提高2.1个百分点。分企业规模看，大型企业贷款需求指数为63.8%，比上季提高4.5个百分点；中型企业为66.8%，比上季提高3.9个百分点；小微企业为76.5%，比上季提高1.8个百分点。

此外，2021年第一季度，人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，本季收入感受指数为51.7%，比上季上升1.1个百分点。其中，16.4%的居民认为收入“增加”，比上季上升1.2个百分点，70.5%的居民认为收入“基本不变”，比上季下降0.3个百分点，13.1%的居民认为收入“减少”，比上季下降0.9个百分点。收入信心指数为51%，比上季下降0.2个百分点。

对下季度，物价预期指数为58.4%，比上季下降3.2个百分点。其中，24.9%的居民预期下季物价将“上升”，53.7%的居民预期“基本不变”，10.1%的居民预期“下降”，11.3%的居民“看不准”。对下季房价，25.2%的居民预期“上涨”，52%的居民预期“基本不变”，10.9%的居民预期“下降”，11.9%的居民“看不准”。

倾向于“更多消费”的居民占22.3%，比上季下降1个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占49.1%，比上季下降2.3个百分点；倾向于“更多投资”的居民占28.6%，比上季上升3.3个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为47.6%、28.4%和17.6%。

被问及未来3个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：教育(29.9%)、医疗保健(26.7%)、旅游(20.1%)、购房(19.3%)、大额商品(19.3%)、社交文化和娱乐(18.6%)、保险(14.7%)。

(责编：罗知之、高雷)

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