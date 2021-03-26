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中信银行2020年业绩报告：实现净利润489.8亿元 

2021年03月26日10:23 | 来源：人民网
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3月25日晚间，中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”，证券代码601998.SH/0998.HK)披露2020年年度业绩报告。报告显示，2020年面对严峻复杂的经济金融形势，尤其是新冠肺炎疫情带来的系统性压力，中信银行坚决贯彻落实国家决策部署和监管要求，积极防范化解经营风险，深挖内部协同潜力，全力推动转型发展，各项业务总体稳中有进，经营业绩表现良好。

经营效益稳定增长。报告期内，中信银行实现营业收入1,947.31亿元，较上年增长3.81%；其中实现利息净收入1,505.15亿元，较上年增长2.44%；实现非利息净收入442.16亿元，较上年增长8.75%；实现拨备前利润1,408.46亿元，较上年增长5.27%；实现归属于本行股东的净利润489.80亿元，较上年增长2.01%。董事会建议分派2020年度股息124.29亿元，每10股现金分红2.54元，较上年增长6.28%，连续三年提升。

资产质量管控有效。截至报告期末，中信银行不良贷款余额734.52亿元，较上年末增加73.35亿元，增长11.09%；不良贷款率1.64%，较上年末下降0.01个百分点；逾期60天以上贷款与不良贷款比例为80.46%，较上年末下降3.90个百分点；拨备覆盖率171.68%，较上年末下降3.57个百分点；贷款拨备率2.82%，较上年末下降0.08个百分点。

业务规模合理增长。截至报告期末，中信银行资产总额75,111.61亿元，较上年末增长11.27%；贷款及垫款总额44,733.07亿元，较上年末增长11.89%；客户存款总额45,283.99亿元，较上年末增长12.12%。

2021年，是我国“十四五”规划的开局之年，也是中信银行2021-2023年规划的起步之年。中信银行表示，将紧扣国家推进高质量发展的脉搏，适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以高科技发展为引擎、高质量发展为目标、高价值创造为主线，加强党建引领发展、协同融合发展、轻型集约发展，努力建设“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者。

 

(责编：王连香、吕骞)

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