人民网北京3月26日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，市场监管部门严查擅自使用知名医院字号违法行为。据统计，今年2月以来，全国市场监管部门责令擅自使用“协和”“华山”“同济”“华西”“湘雅”“齐鲁”“同仁”等知名医院字号的492户营利性医疗机构变更名称。

市场监管总局表示，各地市场监管部门建立清理整治专班，大力排查整治，严厉打击医疗领域不正当竞争行为和价格违法行为、发布虚假违法医疗广告行为等违法行为，清理了一批擅自使用知名医院字号的医疗机构，有效维护医疗行业健康发展，保障人民群众合法权益。

据统计，今年2月以来，全国市场监管部门责令擅自使用“协和”“华山”“同济”“华西”“湘雅”“齐鲁”“同仁”等知名医院字号的492户营利性医疗机构变更名称，责令擅自使用相关字号的1525户医院管理、医疗美容、药品等相关行业市场主体变更名称；查处医疗领域不正当竞争行为案件66起，罚没金额533.51万元；监督检查营利性医疗机构收费行为2.87万户次，查处医疗领域价格违法行为案件120起，罚没金额946.54万元；查处发布虚假违法医疗广告行为案件205起，罚没金额466.27万元。通过坚决清理整治知名医院被冒牌问题的专项行动，严厉惩处了扰乱医疗市场秩序违法行为，维护了医疗行业健康发展的良好秩序。

市场监管总局还通报了知名医院被冒牌问题清理整治行动工作典型，其中包括沧州市运河区新协和医院更名为沧州市运河区华诺医院；锦州同济医院更名为锦州仁济医院；磐石市两家“同仁”药店更名并办理个转企等案件。

以下为知名医院被冒牌问题清理整治行动工作典型：

一、河北省市场监管部门责令沧州市运河区新协和医院变更企业名称，更名为沧州市运河区华诺医院

2020年6月，河北省沧州市市场监管局接到河北省市场监管局转发的沧州市运河区新协和医院在其自有网页发布违法广告线索。沧州市市场监管局立即对沧州市运河区新协和医院主要负责人进行约谈，指出其利用“协和”知名医院名义对外开展经营，扰乱医疗秩序，造成恶劣社会影响，责令其立即变更企业名称。7月26日，沧州市运河区新协和医院办理了名称变更登记，新的名称为沧州市运河区华诺医院。鉴于当事人广告违法行为轻微，沧州市市场监管局发出责令改正通知书，并要求其修改自有网页发布的违法广告内容，按照《医疗广告审查证明》批准的内容发布广告。

二、辽宁省市场监管部门严格执法，锦州同济医院更名为锦州仁济医院

2020年6月，辽宁省锦州市市场监管局按照部署开展清理整治行动。行动期间，对锦州同济医院相关负责人进行约谈，告知其冒用“同济”二字作为医疗机构字号的行为违反《反不正当竞争法》第六条第二款相关规定。2020年7月15日，锦州市市场监管局对锦州同济医院下发责令改正通知书，责令其于2020年8月15日前作出以下改正：营业执照和医疗机构许可证予以名称变更，拆除及销毁一切带有“同济”字样的牌匾、票据、公章等，停止以“同济医院”字样在网上宣传。2020年7月20日，锦州同济医院办理了名称变更登记，变更为锦州仁济医院。

三、吉林省市场监管部门结合清理整治助企业转型升级，磐石市两家“同仁”药店更名并办理个转企

吉林省磐石市市场监管局通过全面排查发现辖区磐石市烟筒山镇同仁大药房和磐石市明城镇同仁大药房两户市场主体擅自使用知名医院字号。现场检查中，执法人员宣讲了相关法律法规，要求经营者限期办理名称变更登记，并明确名称变更之前不得发布与知名医院字号相关的各类宣传广告。结合经营者的实际经营情况，执法人员进一步宣讲了政府扶持“个转企”的优惠政策，引导经营者提升转型升级的信心。2021年2月，两家药店的负责人办理了个体工商户转型升级企业业务，市场主体名称分别变更为磐石市福来大药房和磐石市同源大药房。

四、江苏省市场监管部门全面清理整治，沭阳协和医院更名为沭阳铭和医院，太仓协和医院申请注销

江苏省宿迁市沭阳县市场监管局对辖区医院等机构全面排查时了解到，沭阳协和医院经过14年的发展，已从一级医院升级为二级甲等医院，并持有“沭阳协和医院”商标，更改医院名称会导致其面临品牌重构、发展规划重构的问题。为了帮助当事人消除顾虑，沭阳县市场监管局安排专人主动上门讲政策、做动员、作指导，引导医院增强社会责任感，克服短期阵痛，保持长远发展眼光。在市场监管部门的动员和帮扶下，沭阳协和医院于2020年9月29日办理了名称变更登记，更名为沭阳铭和医院，该院同步向国家知识产权局申请注册铭和商标，原有的商标已停止使用并在注销流程中。江苏省太仓市市场监管局在核查中发现，太仓协和医院名称涉及知名医院字号。太仓市市场监管局立刻约谈太仓协和医院执行事务合伙人，向其宣传《企业名称登记管理规定》等法律法规，当事人表示将注销该企业。目前，该企业通过简易注销程序办理注销登记，并在国家企业信用信息公示系统公示。

五、山东省市场监管部门柔性执法与强制吊销相结合，莱州同济医院更名为莱州广济医院、莱州协和医院依法予以吊销、济南协和医院办理注销登记

莱州市市场监管局在知名医院被冒牌问题清理整治行动中排查发现，有两家企业属于被整改范围，其中莱州同济医院正常经营，莱州协和医院长期未开展经营活动。莱州市市场监管局因企施策，对莱州同济医院主动走访，向医院负责人下达要求限期变更企业名称行政指导建议书，并多次约谈医院负责人，该医院于2020年9月24日更名为莱州广济医院。莱州协和医院查无下落，且连续两年以上未年报。在征求税务和人社部门意见、收集两年以上未经营的证据后，莱州市市场监管局依据相关法律规定，对莱州协和医院作出吊销营业执照处罚。济南市市场监管局将济南协和医院管理有限公司确定为整治重点对象，多次联系该企业负责人，告知其冒用知名医院字号的法律责任和后果。因企业尚未正式开展经营，企业负责人决定办理注销。2021年3月1日，该企业在简易注销公告到期当日办理完成注销登记。

六、重庆市市场监管部门深入政策宣讲，重庆华山医院有限公司主动申请变更名称

重庆市渝北区市场监管局在调查中发现重庆华山医院有限公司存在擅自使用知名医院字号行为，但该公司成立于2009年12月，已在渝经营10余年，对变更名称心存顾虑，担心影响公司经营。重庆市渝北区市场监管局工作人员多次上门进行政策宣讲，化解企业担忧，最终打消了企业顾虑。2021年2月，重庆华山医院有限公司负责人主动提出名称变更登记申请。

七、甘肃省市场监管部门持续推进清理整治，临洮协和医院两次更名整改彻底

2020年7月，甘肃省定西市临洮县市场监管局对辖区市场主体冒用知名医院字号的问题进行专项清理整治。经整治，临洮协和医院于10月22日更名为临洮谐和医院。2021年2月初，临洮县市场监管局再次对辖区医疗机构进行清理整治，3月5日，临洮谐和医院申请名称变更登记，更名为临洮康和医院。为防止出现监管真空，临洮县市场监管局向临洮县卫健局函告了该医院名称变更相关事宜。3月9日，临洮县市场监管局再次对该医院进行现场检查，其经营场所户外广告、标识牌、宣传牌及相关稿纸、便签中企业名称全部更换为“临洮康和医院”。

八、宁夏回族自治区市场监管部门整治规范企业字号，宁夏新协和医院更名为宁夏祥安医院

2020年7月8日，宁夏回族自治区银川市市场监管局对宁夏新协和医院进行检查，查实其与北京协和医院无授权关系。针对宁夏新协和医院名称不规范的情况，执法人员向医院负责人进行了法律法规宣讲，强调在知识产权日益受保护的社会背景下，创立自己的品牌和口碑，才是医院长久发展的根本。2020年7月底，宁夏新协和医院更名为宁夏祥安医院。2020年11月10日，执法人员对该医院进行复查，查实医院使用的标识及门诊病例、收费公章、住院章、处方笺、车体广告等均已更名为宁夏祥安医院。

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