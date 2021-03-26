新华网北京3月26日电（王忻）近日，市场监管总局印发《全国计量标准专项监督检查方案》（以下简称《方案》），部署各地在今年3月到10月开展计量标准专项监督检查，深入贯彻落实“放管服”改革精神，进一步加强计量标准监督管理，提高计量标准器具核准工作的质量和有效性，为助力推动高质量发展、构建新发展格局提供计量支撑。

按照《方案》要求，此次全国计量标准专项监督检查突出自查要素全覆盖、现场监督全领域、监管链条全贯通、监管标准全统一四个特点。

坚持自查要素全覆盖。对标对表相关法律法规和规章规范，对计量标准测量能力持续维持和后续管理过程涉及的计量标准器及配套设备、计量标准主要计量特性、环境条件及设施等全部关键要素提出自查要求。

坚持现场监督全领域。重点检查社会公用计量标准、部门和企事业单位最高计量标准，抽查建标单位的数量不少于本地区获得计量标准考核证书建标单位总数量的20%，抽查建标单位时，每个专业计量领域至少抽取1项计量标准，确保计量专业领域全覆盖，并加大对涉及食品安全、生产安全、生态环境、医疗卫生等方面计量标准的监督检查力度。

坚持监管链条全贯通。突出问题导向，针对计量标准考核工作、计量标准测量能力持续维持以及后续管理等多个环节的不同特点和实际需求，制定不同监督检查要素，明确具体要求，综合施策、上下联动，实施从计量标准的“出生”到计量标准的“使用”全生命周期监管，努力做到计量标准监管全链条贯通。

坚持监管标准全统一。明确了抽查比例、抽取检查对象以及现场监督检查事项、要点和检查方式，对检查结果使用、后续处理等提出了具体要求，从监督检查内容到监督检查工作流程进行了规范统一。

市场监管总局强调，各地市场监管部门要落实属地责任，结合实际情况制定计量标准专项监督检查计划、细化工作方案。要坚持依法监管、科学公正、风险管理、协同推进的原则，谁审批、谁监管，谁主管、谁监管。要坚持开门搞检查，畅通投诉举报途径，广泛听取群众意见，强化社会共治。

(责编：赵欣悦、杨光宇)