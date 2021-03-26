25日，恒大汽车召开2020年全年业绩发布会，恒大汽车管理层在业绩发布会上透露，公司在新能源汽车产业累计总投入474亿元，在整车研发设计、动力电池、自动驾驶及智能网联等领域的投入为249亿元。

据悉，2020年以来，恒大造车全面提速：恒驰九款车全球发布，内饰及H-SMART OS恒驰智能网联系统相继亮相，冬季标定测试顺利完成，天津、上海、广州等智能工厂启动试生产调试，自主研发的世界领先动力电池即将量产，造车速度远超预期。这得益于恒大汽车在人才、资金、核心技术、品质、成本等八大领域建立的显著优势。

人才布局方面，恒大汽车成立全球研究总院、智能科学院等研发机构，拥有3500多人的全球科研团队，其中国际顶尖专家22人，包括原广汽丰田公司副总经理高景深、原东风汽车工程研究院院长方驰、原韩国 SK 集团电池研究院院长李浚秀、原美国福特汽车高级技术专家徐性怡、原特斯拉资深质量总监Alex James Hamade。

在资金方面，基于母公司恒大集团，并引入腾讯、滴滴、云锋基金等知名国际投资者，拥有其他新能源车企难以比拟的资金优势。

核心技术方面，通过国际并购与合作，在底盘架构、动力总成、电池、工程技术、智能网联、自动驾驶等领域拥有世界领先的核心技术。发布会当天，恒大汽车联手腾讯与百度研发的H-SMART OS恒驰智能网联系统震撼亮相，全球首个宇航级旗舰智能座舱，可定制化的车载全息投影AI助理，最先进的超算力平台，世界资源最丰富、规模最大的智能生态圈等一系列黑科技，将给用户带来更安全、更绿色、更高效的智慧出行体验。

品控方面，与Anders Warming等15位世界汽车造型设计大师，MAGNA、EDAG、AVL等世界工程技术龙头，世界前148家汽车零部件龙头企业战略合作，并根据工业4.0标准建设多个智能制造基地，全方位确保恒驰的产品品质世界一流。

据官方介绍，成本也将成为了恒大汽车的优势，同步研发14款车，计划到2025年实现年产销超100万辆，2035年实现年产销超500万辆，凭借规模优势，实现“研、产、供、销”等综合成本大幅下降。

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