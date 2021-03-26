人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，3月24日，媒体报道南昌市发布了《促进全市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施》，将于4月20日实施，其中有的条款与稳地价、稳房价、稳预期的要求不符。江西省立即采取措施，省政府负责同志代表省政府主要负责同志约谈了南昌市政府主要负责同志，责令南昌市立即纠正，消除负面影响，确保市场稳定。南昌市政府表示，将深刻吸取教训，立即收回文件，并举一反三，坚决贯彻党中央国务院决策部署，按照省委省政府要求，切实落实房地产调控主体责任，着力解决好住房突出问题，确保房地产市场平稳运行。

住房和城乡建设部与江西省政府通过视频会议进行了会商，要求江西省和南昌市切实提高政治站位，牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持房地产调控不动摇，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标，努力解决好大城市住房突出问题。住房和城乡建设部已将南昌市列入房地产市场监测重点城市名单，加强对南昌市房地产市场的监督管理，南昌市要坚决落实主体责任，江西省也要落实好监督和指导责任。

据悉，住房和城乡建设部即日已派出督导组赴南昌市现场督导。

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