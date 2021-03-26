人民网北京3月26日电 （记者王震）26日，财政部在其官网公布了2021年中央财政预算情况。今年中央财政收入情况预计如何？中央财政资金准备花在哪儿？

一般公共预算收入预算数为89450亿元，比上年执行数增长8.1%

2021年中央一般公共预算收入预算表显示，2021年中央一般公共预算收入预算数为89450亿元，比上年执行数增长8.1%。其中，税收收入预算数为87450亿元，比上年执行数增长9.8%；非税税收预算数为2000亿元，比上年执行数下降36.1%。

财政部解释，今年中央一般公共预算收入，主要是根据经济恢复水平、价格水平和继续落实减税降费政策等因素预计。由于受疫情影响，2020年收入基数较低，2021年一般公共预算收入恢复性增长，增幅较高。

具体到收入细项，税收领域收入预算数均有不同程度增长，其中，国内增值税、国内消费税、进口货物增值税、进口消费品消费税、企业所得税、个人所得税等涨幅均在10%以上；非税收入预算数则全面下调。

一般公共预算支出约12万亿元，中央本级支出5835亿元

根据2021年中央一般公共预算支出预算表，今年中央一般公共预算支出预算数为118885亿元，比2020年执行数118410.87亿元下降0.4%。如加上使用以前年度结转资金1270.61亿元，2021年中央一般公共预算支出为120155.61亿元。

其中，2021年中央本级支出预算数为35015亿元，比2020年执行数减少57.2亿元，下降0.2%。如加上使用以前年度结转资金820亿元，支出为35835亿元。具体到细分领域，预算支出有增有减：国防、公共安全、金融、住房保障等领域有不同程度的增长；一般公共服务、外交、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象等多个领域均有超过10%的下调。

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