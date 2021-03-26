当前，伴随新一代信息技术蓬勃兴起及其与经济社会各领域的加速渗透融合，传统工业转型升级已势成必然。工业企业亟需顺应数字经济发展趋势，主动拥抱数字技术，全面提升数字化管理能力，加快向数字化和数智化转变，从而进一步提升企业竞争力、创新力和抗风险能力，实现高质量发展。

近年来，国家高度重视数字化转型升级，鼓励和支持企业实施数字化管理，在顶层设计上做出了系列部署：2016年5月，国务院印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，指出要加快构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化。2020年9月，国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，强调要促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，推动面向数字化转型的企业组织与管理变革。2020年12月，工业与信息化部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出要实施数字化管理，推动重点行业企业打通内部各管理环节，打造数据驱动、敏捷高效的经营管理体系。

数字化管理对工业企业转型升级、构建可持续竞争优势具有重要价值。一是可有效盘活企业数据要素资产，发挥数据在支撑决策、驱动运营、优化创新等方面的作用。二是能加快构建企业新型能力体系，帮助其快速进行数字化产品研发、工艺设计、生产制造等，提升发展的柔性和韧性。三是将成为工业企业实现模式创新，培育新增长点的强大引擎。四是能促进企业管理效率大幅提升，企业资源调配更加合理高效，管理决策更加及时灵活。五是助力企业通过远程办公和服务、柔性转产等数字化管理方式做好疫情防控。

已有不少先行企业将数字化转型作为“十四五”期间重大战略积极推进：国家电网2020年以来在数字新基建领域投入247亿元，全面部署电网数字化平台等10项重点任务，打造国内规模最大的能源电商平台和全球规模最大的智慧车联网平台。美的集团实施全面数字化，建立数字孪生的智能工厂，精细化管理柔性制造环节，数字化驱动全价值链和全员改变。中信戴卡全面实现“人、机、料、法、环、财”数据在企业生产过程中的有机贯通，以数字化技术赋能集团管理。

数字化管理能力建设是一项复杂的系统工程，涉及到数据价值挖掘、技术融合应用、管理模式变革、过程机制创新等系列工作，其开展和实施一是要用系统性的方法统筹推进。如傲林科技结合技术实现（要素维）、管理保障（管理维）、过程控制（过程维）等方面开发的全局性解决方案为企业实施数字化管理提供了可行路径。二是要高度重视数字孪生、知识图谱、人工智能等关键共性技术的研究和运用。

数字孪生是以特定目的为导向对物理世界现实对象的数字化表达，实现物理对象和数字孪生模型的双向映射。对于不同对象，其数字孪生模型构建的侧重点和用途不尽相同，要实现企业的数字化管理，需要构建以整个企业组织体为对象的数字孪生，通过对广域数据的聚合融通，通过模拟仿真来辅助优化决策。

知识图谱是由节点和关系构成的结构化网络。本质是通过对工业知识和工业知识关系的管理来实现更全面可靠的企业管理与决策。工业知识图谱不仅具有一般知识图谱的通用价值，包括知识融合、语义搜索、知识推荐、大数据分析等，还可以协助管理者更好认识、控制和改进企业内庞大的各种资源和流程。

人工智能可从整体上分析人、机、料、法、环、财等各种数据，帮助企业把生产、技术、人力等资源，乃至市场、销售、前端设计等环节都连通起来，协助智能调度资源，高效满足企业生产经营中各种场景化需求。

上述技术的融合与创新为越来越多企业所重视，在实践中不断落地。比如，傲林科技首创的“事件网络”技术，能有效降低构建企业级数字孪生体的复杂度，快速匹配知识图谱，大幅提升运算效率。

工业企业实现数字化管理需要企业自身和政府、行业组织、研究机构协同推进实现，为推动工业企业创新发展，提出如下建议：一是加快突破数字化关键技术。数字孪生、知识图谱、人工智能等数字化管理关键技术具有很强通用性和广泛应用价值，建议有关部门组织、鼓励开展联合攻关，防止形成新的“卡脖子”技术短板。二是建议政府部门加大对拥有核心技术的科技创新企业，特别是初创成长型企业的支持力度。抓创新不问“出身”，培养一批高度专业化的“单项冠军”。三是支持龙头企业打造一批标杆项目。通过自身示范带动产业链上下游企业升级，形成规模化的数字化转型市场需求，牵引供给侧企业加大技术研发投入，形成互相促进的良性循环。四是培育相关产业生态。鼓励产学研用协同，推进技术研发与工业企业实际应用场景的深度融合。吸引国内外企业和高水平数字科技人才加入，支持开源社区发展。

（作者：刘震，国际电气与电子工程师协会（IEEE）院士，傲林科技有限公司董事长；周剑，中关村信息技术和实体经济融合发展联盟副理事长兼秘书长，全国两化融合管理标准化技术委员会（TC573）副秘书长）

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