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海尔集团与上汽集团战略合作 培育产业转型升级新动能

2021年03月26日11:12 | 来源：人民网
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3月25日，海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）与上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”）签署战略合作协议，双方将在智能制造转型、智能汽车研发与应用、车家互联、新能源和智能化车辆应用推广等领域深度合作。

在当前国家倡导积极推进工业互联网平台增加优质产品和服务供给的背景下，基于目前双方已经建成的“灯塔工厂”以及在智能制造、用户个性化定制等领域的探索，未来将实现渠道、资源等共享共建，同时加速推动工业互联网和消费互联网融合发展，在面向用户的大规模定制方面持续强化合作，构建开放的融合发展新生态，培育产业转型升级新动能。

根据协议，双方还将在汽车轻量化新技术新材料研发与应用、智能驾驶在智慧物流等场景的应用等方面深度合作，并打造具有差异化竞争力的智能驾驶科技公司；同时基于双方优势，在房车、智能家居等领域，实现联合研发、渠道共享、营地运营合作等方面的深度融合，构建车家互联新生态。

目前海尔集团已深入全球160个国家和地区，服务全球10亿+用户家庭，旗下拥有海尔智家、海尔生物医疗、盈康生命3家上市公司，并成功孵化了5家独角兽企业和37家瞪羚企业。

据悉，上汽集团正在全力推进电动智能网联汽车技术的产业化发展，积极推进“数据决定体验、软件定义汽车”行业变革，全面向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的移动出行服务与产品的高科技企业转型。上汽集团的业务主要包括整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营五大板块。围绕新能源、智能网联等战略领域，上汽集团积极以产业投资赋能技术创新，已孵化5家主板上市、4家创业板上市、6家科创板上市企业。

双方合作既是青沪企业持续深化战略合作的成果，又是在高质量发展和高品质生活服务方面的全新探索，将加速推进海尔集团与上汽集团构建开放的共创共赢生态圈，围绕用户的智慧出行、智慧物流、智能家居等多领域开放共创，加速探索产业新发展生态、助推经济高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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