3月23-25日，中国家电及消费电子博览会（AWE）在上海开幕。据大数据人群画像显示，新一代的年轻受众越来越不满足只把厨房当作烹饪场所，不断加入“分享”、“社交”、“展现自我”的诉求与日俱增。

近年来，华帝持续深化“时尚”的品牌基因，通过在流量IP、跨界体育、时尚、娱乐等不同领域的创新营销方法，受到了越来越多年轻人的喜爱。据了解，在最新的百度指数人群画像中，关注华帝的28-40岁的人群占比已超8成。

此次以“厨房有范”为核心主题，展示了新中式国潮、元气乐活、未来简约三种不同风格的厨房场景描摹出了不同人心目中所向往的那个厨房。华帝本次AWE全系产品的展出，从曾经的高端智能单品，向全系时尚厨电进行升级。从单品到套系，这并非是“全家桶”式的营销，而是对未来厨房发展趋势的清晰的预判。

调查显示，年轻受众越来越不满足只把厨房当作烹饪场所，更希望不断加入 “分享”、“社交”、“展现自我”元素。套系厨电，恰是一种场景式的解决方案。选择不同的套系，代表着各自不同的生活态度和方式。未来的厨电不仅是系统化的整合，更应该与厨房形成一体，背后包含了外观风格的统一、智能系统的串联，服务体验的一体化。

据相关负责人介绍，“未来将面向市场和用户展开多元化跨界布局，推出满足不同领域消费者喜好的主题全系产品，实现厨电与多元文化破圈，将华帝打造成更年轻时尚、有国际审美与文化沉淀的品牌。”要想实现这点，华帝的品牌优化营销理念——“Launch Before to After”，即以用户思维研发产品，让用户全线参与到产品研发的链条中，包括产品上市前的测试反馈，以及上市后的优化改进。

在自家研发的VCOO系统的管理下，华帝套系产品都能完成1+1>2的功能质变，为消费者提供了“减负”的厨电全生态解决方案。“超级大脑+强健四躯”的方式，是让消费者清晰感知到 “套系化”产品对于厨电固有认知的一次革新，也是对坚持走“全系时尚厨电”品牌升级的印证。

(责编：王连香、吕骞)