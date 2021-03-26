人民网北京3月26日电 （许维娜）在去年房企融资“三道红线”、房贷新规“两道红线”出台后，今年房地产市场政策环境稳中趋紧，多地整顿房地产市场乱象的力度不断加大，“五道红线”正逐步构筑起房地产金融防火墙。

今年以来，多地对楼市调控政策进行了深化、细化和强化，收紧趋势明显。人民网财经梳理发现，监管重点主要集中在两个方面：一是严查消费贷、经营贷违规流入楼市；二是严查炒作“学区房”等市场乱象。

自去年底开始，北京、上海、广东等多地金融监管部门相继发声，要求严肃查处经营贷、消费贷违规流入房地产领域行为。

据报道，上海银保监局于1月29日印发了《关于进一步加强个人住房信贷管理工作的通知》（简称《通知》），要求严格执行房地产贷款业务各项规制要求，严格落实差别化住房信贷政策，严格审查个人住房贷款最低首付比、偿债收入比、限贷等要求。

对消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域等问题，上海银保监局要求及时采取实质性管控措施，并要求各银行对2020年6月以来发放的消费类贷款、经营性贷款以及个人住房贷款进行全面自查。

“对于实体资金违规流入楼市、购房者违规加杠杆等问题，既有金融监管有明确的政策体系，除了传统的‘三查’（贷前调查、贷中审查、贷后检查）外，还有各类别贷款的监管机制。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉向人民网财经表示。

他举例称，如对实体企业贷款的合规性，银行要开展交易背景调查、经营实体调查和受托支付方式等，对成立不到半年的企业和过户不到半年的房屋，不允许申请经营贷，打击空壳公司套贷。“这些举措的目的是确保资金投放与用途相符。”

日前，多地也陆续对外发布了银行自查、监督检查等清理整治结果。

以北京为例，北京银保监局3月23日发布消息称，按照监管要求，辖内银行对2020年下半年以来发放的个人经营性贷款等业务合规性开展自查，自查发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元，约占经营贷自查业务总量的0.35%，其中部分涉及银行办理业务不审慎，部分涉及借款人刻意规避审查。

另一方面，遏制炒房行为也在一定程度上释放出了市场整顿信号。近日，上海、深圳、杭州、合肥等多地房地产中介行业协会相继发声，严禁炒房等市场乱象。

3月19日，上海市房地产经纪行业协会向沪上全体房地产经纪机构发起“规范房源挂牌和信息发布的自律倡议”，倡议聚焦房地产中介领域房源信息发布不规范、“学区房”不实宣传、挂牌价格虚高等社会和老百姓高度关注的问题。

同日，深圳市房地产中介协会网站发布的《关于要求全市房地产中介机构自查自纠并严禁参与经营贷的郑重提示》强调，各房地产中介机构须开展自查自纠工作，严格内部相应业务管理，清查是否有上述现象并及时纠正相关涉及违法违规行为。

杭州市房地产中介行业协会也于近日向全市房地产中介行业发布《关于规范房地产中介服务行为的倡议》，号召各房地产中介机构及从业人员、各房源发布网络平台从房源发布行为、市场信息发布行为、市场经营行为等方面对房地产中介服务行为进行规范。截至3月19日，共计999家单位带头响应，签署了倡议书，更多的单位正在陆续签署中。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐则建议，调控应从供需两端联合发力。在需求端，需重点管控资金风险，严肃查处房地产中介、助贷机构的违法违规行为，坚决遏制投机炒房；在供给端，需根据人口流入情况，切实增加住宅用地供应，大力发展租赁住房。

“未来，随着各地调控政策效果的开始显现，再加上金融环境的收紧，房地产的金融属性将得到有效抑制。”许小乐说。

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