中国邮政定于2021年4月24日发行《清华大学》个性化服务专用邮票一套1枚，邮票面值为1.20元。

十年前，中国邮政发行了《清华大学建校一百周年》纪念邮票，彰显了百年清华的人文理念和崭新风貌；今年，中国邮政再度联手清华大学，推出《清华大学》个性化服务专用邮票，以方寸间的纪念，献给110周年的清华，更加全面地展现清华大学的精神内涵和历史底蕴。

邮票，被誉为国家名片，承载着讲述中国故事，传承中华文化的使命；丰富的邮票题材与精美的图稿画面相得益彰，专用邮票纸张和特殊印刷油墨的运用，使其无惧时间考验，日久弥新；特殊工艺及防伪技术的加持，更增加了邮票的艺术性、实用性和收藏价值。个性化邮票是邮票中的一个重要品类，设计形式更加丰富多样，可以实现千人千式，专属订制，是品牌宣传推广和个人纪念收藏的绝佳载体。

据悉，该套邮票特邀清华美术学院师生进行设计，主票画面以“清华紫”结合丰富的变化层次为画面主基调，采用插画形式表现了清华大学最具辨识度的校园历史景观——二校门，突出了校门的厚重感和历史感，背景淡雅多姿的花朵为象征团队精神的清华大学校花——紫荆花，飞舞的花瓣象征了勤奋学习的莘莘学子和默默耕耘的辛勤园丁。附票画面以清华大学110年校庆专用标志为画面主体，结合标志的网格制图原理，并搭配烫金设计效果，形成理性、现代的设计风格，整体画面积极向上、自由活泼，凸显出校庆的热烈氛围。

《清华大学》个性化服务专用邮票示意图。受访者供图

《清华大学》个性化服务专用邮票首日封。受访者供图

(责编：王紫、吕骞)