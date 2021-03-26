人民网北京3月26日电 （记者杜燕飞 实习生陈诗仪）“电力行业要聚焦网络安全新发展、新技术研究，共同促进数字化转型和高质量发展，为保障我国能源安全贡献自己的力量和智慧。”国家能源局电力安全监管司司长童光毅近日在中国电力发展促进会网络安全专业委员会（以下简称“专委会”）成立大会上如是说。

中国电力发展促进会网络安全专业委员会成立大会现场。人民网记者 杜燕飞摄

随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G等新一代信息通信技术在电力行业的广泛应用，数字化转型成为企业发展的重要趋势。企业数字化转型带来丰富多元的新型信息化建设，使得原本的网络安全架构不足以适应现阶段发展需要。

参会人士表示，电力领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，也是网络安全的重点。近年来，随着关键信息基础设施的互联互通，网络攻击的组织化现象日益明显，电力行业网络安全工作面临新的挑战。

在中国科学院院士郑建华看来，云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术的发展，拓展了网络安全领域。密码技术作为网络安全核心技术，要充分发挥密码在电力网络空间安全中的作用。

“专委会的成立是电力行业全面构建现代能源体系、实施人员资源安全战略、推动电力行业网络安全能力提升的新举措。”童光毅表示，电力行业要聚焦网络安全新发展、新技术研究，共同促进数字化转型和高质量发展。

工业和信息化部网络安全管理局处长刘伯超认为，专委会的成立，顺应了国家数字化转型发展的需要，要充分发挥网络安全专业平台作用，在推动企业数字化转型过程中，强化安全保障，开展网络安全前沿探索，加快技术创新突破，构建理论交流、技术合作、人才培养的良好生态。

据国网信通公司总经理兼专委会会长黄震介绍，专委会成立后，通过建立企业单位、科研机构、高等院校和网络信息安全企业常态化交流沟通机制，将加大资源共享和业务对接，打造优势互补、融合创新的产学研用协作化集群，促进产业链协同攻关，开展技术成果鉴定，加强电力行业信息安全生态体系建设，不断健全关键信息基础设施的安全保障体系。

“在‘十四五’开局之年，专委会将发挥桥梁纽带作用，构建互利共赢的电力网络安全生态圈，提升电力网络安全防护能力，保障我国能源安全和高质量发展。”国家电网有限公司总信息师孙正运说。

(责编：王仁宏、高雷)