自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知截图。（来源：自然资源部网站）

人民网北京3月26日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，自然资源部办公厅发布关于开展2021年卫片执法工作的通知（以下简称通知）。通知明确，通过组织开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域和黄河沿岸县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为。

通知介绍，2021年卫片执法工作将从制作下发卫星影像和卫片执法图斑，核查卫片执法图斑、查处违法行为，督促整改、严肃约谈问责等方面明确工作任务，旨在采取长牙齿的硬措施，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序。

通知要求，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促各地早发现、早制止、严查处，检验各地严格规范公正文明执法情况，评估一个地区自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况，推动落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。

通知强调，坚决遏制新增违法占用耕地行为。各地要将坚决遏制新增违法占用耕地作为衡量一个地区土地卫片执法工作成效的第一标准，按照党中央、国务院决策部署，采取多种措施确保消除违法占用耕地状态。地方各级自然资源主管部门要依法履行职责，严肃查处违法占用或破坏耕地、违法占用或破坏永久基本农田行为。涉及追究党纪政务处分的，要移交纪委监委；涉嫌犯罪的，要移交司法机关追究刑事责任。

通知提出，突出重点区域和重要矿种，加强矿产卫片执法工作。要严格按照《矿产执法卫片图斑填报指南（试行）》进一步规范图斑核查、判定、处理、填报和审查工作，建立和完善矿产执法台账，把“依法依规”“严起来”理念落实到各个环节。特别是要强化对自然保护地、长江流域和黄河沿岸县域等重点地区、稀土等国家战略性资源重要矿种的监管，确保违法违规行为查处整改到位。

通知明确，加强技术应用支撑。省级自然资源主管部门要统筹多方技术力量，或采取购买第三方服务等方式，利用人工智能、5G视频监控、卫星遥感、无人机航拍等技术手段，集中力量研究解决卫片执法中“卡脖子”的关键问题，提高卫片执法工作的时效性、精准性和系统性。

(责编：李源、高雷)