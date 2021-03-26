快手电商宣布2021年策略 将打造100个十亿GMV生态合作伙伴
3月26日，快手电商在杭州举办“2021快手电商引力大会”，这是快手电商首次举办商家行业大会。会上，快手电商负责人笑古发布“商家全周期红利计划”，并宣布快手电商开启直播电商2.0时代。
快手电商负责人笑古在会上提到，直播电商行业正处于高增长态势，未来直播电商将是6万亿+规模的市场。从未来趋势看，公域流量成本高企，商家获客成本持续走高。私域流量主导的内容电商在增速、时长、粘性上均领跑传统公域电商平台。因此，私域流量是未来价值爆发点。
基于此，以“内容+私域”为核心的快手电商开启了直播电商2.0新时代。
其核心逻辑是从传统的「商品+公域」的人货场思维到「内容+私域」的思维的升级，具体变化体现为从终结需求到创造需求，从货架到内容，从交易到关系。
在直播电商1.0时代，平台逻辑是靠低价和商品驱动的货架逻辑，快手电商代表的直播电商2.0时代则是电商内容生产平台流量，主播依托特色卖货人设打造用户和主播的强信任关系。
同时，直播电商1.0时代主要从公域流量促成交易，平台拥有流量控制权，快手电商代表的直播电商2.0时代成交流量来自于关注页私域流量，达人和商家更拥有流量控制权。
这种不同也体现在传统电商与快手电商的GMV构成上。传统电商GMV主要由UV*转化率*客单价而来。快手电商的GMV则由UV（私域确定UV+公域投放UV）*内容消费时长*单位时长订单转化率*客单价*复购频次构成，更强调主播内容的有趣和用户对主播的信任。
快手联合创始人程一笑也曾说过，直播时代可以重构信任，这是一个特别大的时代的开始。快手希望打造一个最有温度、最值得信任的在线社区，重构10亿用户的消费决策，这是对社会更加有价值和意义的道路。
此外，大会还正式发布“商家全周期红利计划”，该计划分别针对品牌、主播、服务商提供利好政策、产品赋能、流量扶持三大平台红利，是快手电商2021年针对商家的一次重大红利。
其中品牌在快手电商可享受品牌专属IP活动、品牌JBP计划等利好政策，达人广场&分销精品库、用户CRM品牌私域营销工具等产品赋能，以及站内S级资源位、品牌战略专项资源等流量扶持。
主播在快手电商可享受新店冷启免佣金、平台活动佣金减免、营销大促全面扶持等利好政策，选品中心、站外分销快赚客、流量投放小店通等产品赋能，以及对赌流量激励、高额流量券奖励等流量扶持。
服务商在快手电商可享受官方授牌、最高3%现金返点、积分权益、高额拉新奖励等利好政策，线索推荐工具、流量投放工具、生意参谋工具等产品赋能，以及官方资源位、专属活动流量扶持等流量扶持。
在2020年，快手电商迎来快速发展，成为直播电商行业领先平台。根据快手2020年第四季度及全年业绩数据，2020年快手电商商品交易总额（GMV）为3812亿元，同比2019年大幅增长539.5%，快手电商用户平均复购率由2019年的45%提升至2020年的65%。并涌现出参爷、blings香水以及盛京商业等一批优质主播、品牌和服务商代表。
主播参爷表示，人设和私域是自己在快手做电商的两个关键词，自2020年9月入驻快手以来，参爷只用了三个多月时间粉丝量就达到100多万，月GMV达到1300万+。blings香水品牌则在2020年与快手电商美妆行业深度共建，实现了品牌GMV 300%爆发，沉淀了2000万品牌意向客户。blings香水品牌代表李定辉表示，2021年将全面拥抱上述红利，将快手电商视为核心主战场。
在2021年，快手电商的策略将是通过「极致信任」心智，沉淀千亿私域粉丝，打造100个十亿GMV的生态合作伙伴。通过对直播电商2.0时代的新模式探索以及“商家全周期红利计划”的发布，快手电商将助力更多主播、品牌和服务商在快手获得更好发展。
未来，快手电商希望通过直播连接消费者与工厂，反向提升制造业效率，促进城乡消费平权，刺激内需，并重构交易的信任机制，推动消费者从信平台到信卖家的信任机制升级，最终重构更多人的消费决策。
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