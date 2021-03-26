网易CEO丁磊：设10亿奖学金 奖励全国初高中优秀学子
2021年03月26日15:11 | 来源：人民网
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3月26日上午，网易CEO丁磊在朋友圈宣布，加码网易有道精品课推出的“冠军计划”，设10亿奖学金，鼓励从初一到高三所有优秀学生为热爱投入。
丁磊朋友圈提及的“冠军计划”，是网易有道精品课设立的1亿奖学金计划。据有道精品课官方信息显示，该计划旨在鼓励在2021年高考中表现优异的高三系统班学员，计划围绕学生的学业发展、品德发展、综合素质全面发展、学科特长和创新潜质4个方面展开评选。
区别于传统奖学金计划仅聚焦分数高低，“冠军计划”在评选标准中，重点增设了“品德突出”、“德、智、体、美、劳全面发展”这一奖项，希望以此鼓励学生全面发展，培养健全人格，考好高考，更考好未来人生的大考。
在丁磊的推动下，网易也成为了中国互联网领域最早、最深入投入中学教育的公司之一。早在2016年，网易有道就正式进军中小学辅导领域，推出主打名师教学的课程产品有道精品课。2020年，有道精品课凭借高质量的教学内容和服务，获得中国质量认证中心颁发的5A级认证。官方信息显示，这是国内首个针对在线教育企业的官方服务认证，全国仅有4家机构的部分优势课程获此认证。
据了解，在有道精品课发布升级版的“冠军计划”后即日起，进入有道精品课官方微信服务号，输入“冠军计划”，即可报名申请奖学金。
(责编：王仁宏、吕骞)
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