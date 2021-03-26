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超混加持宽体低趴 比亚迪宋PLUS DM-i正式上市

2021年03月26日15:47 | 来源：人民网
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2021年3月25日，全球首款宽体超混SUV比亚迪宋PLUS DM-i上市。新车共推出两个版本四款车型，补贴后全国统一售价为14.68万元-16.98万元。

据悉，宋PLUS DM-i始终以用户需求为出发点，优化车主用车体验，引领市场新趋势。全系标配12.8 英寸8 核自适应旋转悬浮Pad、12.3 英寸液晶显示屏、手机NFC 车钥匙、Dirac 9 扬声器智能音乐座舱、OTA 远程升级、胎压数字显示、360°高清全息透明影像、前排及前风挡双层隔音隔热玻璃、前后排6安全气囊、主驾座椅电动调节、电动后背门、VTOL 220V电源输出、移动电站功能等。

本次宋PLUS DM-i共推出了两种续航版本，其中51KM版本搭载了容量8.3kWh的DM-i超级混动专用功率型刀片电池，亏电油耗低至4.4L/100公里，超低油耗完全可以当燃油车使用；电池容量为18.3kWh的110KM版本，超长续航更适合作为纯电动车使用，并支持18kW直流快充。此外，宋PLUS DM-i还提供新能源专属6年或15万公里整车质保，首任车主（非运营）三电终身质保等服务。

(责编：王仁宏、吕骞)

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